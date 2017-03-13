 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.990
  • Altın 145,183
  • Dolar 3,7468
  • Euro 3,9969
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak

» »
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk kez nüfus sayımı olacak.

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk kez nüfus sayımı olacak.

Pakistan Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta başlayacak sayımın 15 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Halkı nüfus sayım yetkilileriyle işbirliği yapmaya çağıran Aurangzeb, yanlış bilgi verenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, nüfus sayımı konusunda sivil yetkililere yaklaşık 200 bin askerin yardımcı olacağını bildirdi.

İslamabad yönetiminin 1998'de yaptığı son nüfus sayımında ülke nüfusu yaklaşık 180 milyon olarak belirlenmişti. Nüfusun şu anda 200 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Japonlar DASK için geliyor10 Mart 2017 Cuma 15:28
  • Nepal’de otobüs kazası: 26 ölü10 Mart 2017 Cuma 14:47
  • Malezya polisinden açıklama: Havalimanında öldürülen kişi Kim Jong-nam'dır10 Mart 2017 Cuma 14:05
  • Çin'den Sudan'a ekonomik destek10 Mart 2017 Cuma 10:50
  • Çin'de kömür madeninde göçük10 Mart 2017 Cuma 10:10
  • Güney Kore Devlet Başkanı Park azledildi10 Mart 2017 Cuma 10:07
  • Korkunç olay! Dişçiye gitti yüzü yok oldu!10 Mart 2017 Cuma 09:15
  • Çin’de mobil internet ücretsiz oluyor10 Mart 2017 Cuma 09:11
  • Birbirlerine Rengarenk Boyalar Fırlatıp Baharın Gelişini Kutladılar!08 Mart 2017 Çarşamba 20:32
  • Çin: Çarpışmaya gerçekten hazır mısınız?08 Mart 2017 Çarşamba 14:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti