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Pakistan'da aşı olmayana seyahat yasağı

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Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı zorunluluğu getirdi.
Pakistan'da aşı olmayana seyahat yasağı

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren yurt içi uçuşlarda Covid-19 aşı sertifikasının gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir sorun yaşamamaları için vatandaşlardan Covid-19 aşısı olmaları talep edildi.

Pakistan'da uzun süredir düşüş eğiliminde olan günlük vaka sayıları yeniden artışa geçmiş, bu durum ülkede salgının 4'üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 1875’e ulaşırken, salgın nedeniyle 22 bin 971 kişi hayatını kaybetti.

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