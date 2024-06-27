Pakistan'da aşırı sıcaklar 6 günde 500'den fazla kişinin ölümüne yol açtı

Güney Pakistan'da sıcaklıklar arttıkça hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor.

Ülkenin ambulans servisi, Karaçi şehir morguna günde ortalama 30 ila 40 kişinin götürüldüğünü söylüyor. Ancak son altı gün içinde yaklaşık 568 ölü getirildi. Bu sayı yalnızca Salı günü 141'di.

Ölümlerin tamamının nedenini kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Yine de Karaçi'de sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması ve yüksek nemin de hissedilen sıcaklığı 49 dereceye kadar yükseltmesi nedeniyle ölü sayısının arttığı belirtiliyor.

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne Pazar ve Çarşamba günleri arasında sıcak çarpması geçiren 267 kişi geldiğini söyledi. 12 kişi hayatını kaybetti.