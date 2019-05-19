Pakistan'da bir doktor 510 hastaya HIV pozitif bulaştırdı

Pakistan'da AIDS hastası bir doktor, 410'u çocuk 510 kişiye HIV pozitif bulaştırdı. Gözaltına alınan doktorun, virüsü kasten bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor Sağlık Bakanlığı yetkilileri virüsün genellikle kullanılmış şırıngadan bulaştığını belirtiyor.

Ülkenin güney kırsalında yaşanan skandal, Bibi ailesinin oğlu 10 yaşındaki Ali Reza'nın, HIV taşımasıyla gündeme geldi.

Anne "Oğlumuzun HIV pozitif olduğunu duyduğumuz gün yıkıldık. Uykusuz geceler geçirdik. oğlumuzun yeniden sağlıklı olmasını diledik. Nasıl üzülmeyelim. Oğlumuz 10 yaşına yeni bastı" dedi.

Yine aynı bölgede Reza dışında 400'den fazla çocukta HIV virüsünün olduğu tespit edildi. Virüsün çocuklara AIDS hastası bir doktordan bulaştığı tahmin ediliyor. Doktor gözaltına alındı. Hastalığı kasten mi bulaştırdığı araştırılıyor. Bir sağlık çalışanı "Şimdiye kadar 13 bin 800 kişiyi taradık. Hiçbiri yüksek risk grubunda değildi. 510'u HIV pozitif çıktı. bunlardan 410'u çocuk, 100'ü yetişkin" açıklamasını yaptı.

197 milyon nüfuslu Pakistan'da Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı 23 bin HIV vakası var. Sağlık Bakanlığı yetkilileri virüsün genellikle kullanılmış şırıngadan bulaştığını belirtiyor.