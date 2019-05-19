  • BIST 86.796
  • Altın 248,760
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Pakistan'da bir doktor 510 hastaya HIV pozitif bulaştırdı

» »
510 hastadan 410'unun çocuk olduğu ifade edildi
Pakistan'da bir doktor 510 hastaya HIV pozitif bulaştırdı

Pakistan'da AIDS hastası bir doktor, 410'u çocuk 510 kişiye HIV pozitif bulaştırdı. Gözaltına alınan doktorun, virüsü kasten bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor Sağlık Bakanlığı yetkilileri virüsün genellikle kullanılmış şırıngadan bulaştığını belirtiyor.

Ülkenin güney kırsalında yaşanan skandal, Bibi ailesinin oğlu 10 yaşındaki Ali Reza'nın, HIV taşımasıyla gündeme geldi.

Anne "Oğlumuzun HIV pozitif olduğunu duyduğumuz gün yıkıldık. Uykusuz geceler geçirdik. oğlumuzun yeniden sağlıklı olmasını diledik. Nasıl üzülmeyelim. Oğlumuz 10 yaşına yeni bastı" dedi.

Yine aynı bölgede Reza dışında 400'den fazla çocukta HIV virüsünün olduğu tespit edildi. Virüsün çocuklara AIDS hastası bir doktordan bulaştığı tahmin ediliyor. Doktor gözaltına alındı. Hastalığı kasten mi bulaştırdığı araştırılıyor. Bir sağlık çalışanı "Şimdiye kadar 13 bin 800 kişiyi taradık. Hiçbiri yüksek risk grubunda değildi. 510'u HIV pozitif çıktı. bunlardan 410'u çocuk, 100'ü yetişkin" açıklamasını yaptı.

197 milyon nüfuslu Pakistan'da Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı 23 bin HIV vakası var. Sağlık Bakanlığı yetkilileri virüsün genellikle kullanılmış şırıngadan bulaştığını belirtiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rahim ağzı kanseri nedir belirtileri ve tedavi yolları18 Mayıs 2019 Cumartesi 23:59
  • Kola ile tuvalet temizliği bu yönteme çok şaşıracaksınız!18 Mayıs 2019 Cumartesi 23:00
  • Filizlenmiş Yeşil Patatesler Yenebilir mi? Filizlenen patatesin zararları neler?18 Mayıs 2019 Cumartesi 22:00
  • Yeterince Uyusanız Bile Yorgun Hissetmenizin 4 Nedeni18 Mayıs 2019 Cumartesi 19:00
  • Aşı Olmadan Kızamığa Yakalanan Hastaların Fotoğrafları18 Mayıs 2019 Cumartesi 17:00
  • Canan Karatay: Sağlıklı diye meyve yerseniz şeker hastalığından da kanserden de kurtulamazsınız18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:37
  • Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:21
  • Aşırı işlenmiş gıdalar 'daha çok yediriyor'18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:55
  • Cinselliğin 4 altın kuralı17 Mayıs 2019 Cuma 23:59
  • Kadınlarda G noktası nasıl bulunur?17 Mayıs 2019 Cuma 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti