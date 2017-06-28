Pakistan’da devrilen petrol tankeri..ölü sayısı 157'ye yükseldi

Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Yerel hükümet yetkilisi Sakıp Zafar, yaptığı açıklamada, Bahavalpur kenti yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 17 kişinin daha kurtarılamadığını, ölü sayısının 157'ye çıktığını, yaralı sayısının ise yaklaşık 100 olduğunu bildirdi.

Doktorlar ise ölü sayısının artabileceğini, yaklaşık 70 yaralının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Kazanın sürücünün lastiği patlayan aracın kontrolünü yitirmesi üzerine meydana geldiği açıklanmıştı.