  • BIST 2.501,22
  • Altın 904.708
  • Dolar 14.7873
  • Euro 15.8084
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

Pakistan'da enerji açığı giderek artıyor

» »
Pakistan’da hava sıcaklığının artmasıyla elektrik enerjisi açığı daha da derinleşiyor.
Pakistan'da enerji açığı giderek artıyor

Pakistan’da hava sıcaklığının artmasıyla elektrik enerjisi açığı daha da derinleşiyor. İhtiyacın karşılanamaması sebebiyle uzun süreli kesintiler yaşanıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, elektrik üretimindeki yakıt sıkıntısı ve teknik sebeplerden dolayı bazı enerji santrallerinin kapatılması bu alandaki açığın artmasına yol açtı.

Ülkede mevcut durumda toplam elektrik üretimi 18 bin 31 megavat, talep ise 25 bin 500 megavat civarında seyrediyor.

Sıcaklıkların artmasıyla dün ülkedeki elektrik açığı 7 bin 500 megavata ulaşırken, kent merkezlerinde 10 saate, kırsal alanlarda ise 18 saate varan kesintiler yaşandı.

Günlük yaşamı etkiledi

Öte yandan, uzun süren ve önceden duyurulmayan elektrik kesintileri de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ravalpindi’de yaşayan Rehana Jadoon, vatandaşa haber verilmeden uzun süreli elektrik kesintilerine gidilmesine tepki gösterdi.

Başbakan Şerif eski hükümeti suçladı

Başbakan Şahbaz Şerif, elektrik kesintileri dolayısıyla İmran Han hükümetinin enerji politikalarını suçladı.

Eski hükümetin ne zamanında petrol aldığını ne de elektrik santrallerini onardığını belirten Şerif, bunun şu an yaşanan elektrik kesintilerine yol açtığını savundu.

Şerif, hükümetinin bu problemi çözmek için çabaladığını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya'da yanardağ alarmı25 Nisan 2022 Pazartesi 14:01
  • Nesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu25 Nisan 2022 Pazartesi 11:49
  • Çin'de 20 bin 261 koronavirüs vakası daha tespit edildi25 Nisan 2022 Pazartesi 10:17
  • Çin'deki vakalar kapanma endişesi yarattı25 Nisan 2022 Pazartesi 09:47
  • Zelenskiy: Avrupa’yı politik olarak birleştirdik24 Nisan 2022 Pazar 20:13
  • Moskova, “Şeytan II” için tarih verdi24 Nisan 2022 Pazar 17:52
  • Japonya’da turist teknesi battı: 26 kayıp24 Nisan 2022 Pazar 12:43
  • Putin’in sevgilisi ortaya çıktı24 Nisan 2022 Pazar 10:32
  • Rus denizaltıları Karadeniz’den Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı23 Nisan 2022 Cumartesi 20:19
  • Rusya, Odessa ve Luhansk’ı vurdu23 Nisan 2022 Cumartesi 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti