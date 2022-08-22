  • BIST 3.060,39
  • Altın 1011.365
  • Dolar 18.1017
  • Euro 18.0479
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Pakistan’da eski Başbakan’ın gözaltına alınması engellendi

» »
Pakistan’da mahkeme, eski Başbakan İmran Han’a 3 gün süreyle gözaltına alınmasını engelleyen koruyucu kefalet verdi.
Pakistan’da eski Başbakan’ın gözaltına alınması engellendi

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, koruyucu kefalet için mahkemeye başvurdu.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 3 gün süreyle Han'a koruyucu kefalet verdi. Bu, polisin Han’a karşı 25 Ağustos’a kadar gözaltı uygulayamayacağı anlamına geliyor.

Mahkeme ayrıca Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığını ve bu sebeple PTI liderinden Terörle Mücadele Mahkemesi’ne başvurmasını istedi.

Han'ın gözaltına alınacağına dair iddiaların ardından PTI liderinin evinin çevresinde hareketlilik arttı. Eski Başbakan’ın evinin çevresinde çok sayıda destekçisi olası gözaltı ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor.

HÜKÜMETE UYARI

PTI siyasetçilerinden eski bakan Ali Amin Gandapur, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Han'ın gözaltına alınması halinde İslamabad'da kontrolü ele alacakları konusunda hükümete uyarıda bulundu.

Gandapur ayrıca polise bu siyasi savaşın bir parçası olmaması çağrısı yaptı.

Öte yandan, bazı basın organlarında, koalisyon hükümetinde Han’ın gözaltına alınması konusunda fikir birliği olmadığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, dün yaptığı açıklamada, Han'ın gözaltına alınması konusunu düşündüklerini söylemişti.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Pakistan’da parlamentoda, 10 Nisan’da yapılan güven oylamasında, 174 “hayır” oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan’da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında dün, “polis ve yargıcı tehdit ettiği” gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kedisi ‘dersine girdi’ diye kovulan öğretmene tazminat18 Ağustos 2022 Perşembe 18:41
  • Çin tatbikat için Rusya’ya asker gönderecek18 Ağustos 2022 Perşembe 16:00
  • Doğum oranlarını artırmak isteyen Çin, kürtajı sınırlayacak17 Ağustos 2022 Çarşamba 21:18
  • Çin'de bazı fabrikalara 'aşırı sıcak' molası17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:29
  • Nükleer savaşta 5 milyar insan ölecek16 Ağustos 2022 Salı 12:23
  • Çin, 'bağımsızlık yanlısı' Tayvanlı yetkililere yaptırım uygulayacak16 Ağustos 2022 Salı 08:55
  • Çin ve Avrupa Arasında İpler Birer Birer Kopuyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:29
  • Çin, faiz indirimine gitti15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:54
  • Çin, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı faiz indirimine gitti15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:05
  • Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti