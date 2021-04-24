  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

Pakistan’da geçen yıl yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin ilk bölümü 100 milyon izlenme sayısına ulaştı

» »
Pakistan’da Urduca dublajla geçen yıl ramazan ayında yayınlanmaya başlayan "Diriliş Ertuğrul” dizisinin ilk bölümü, YouTube’da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.
Pakistan’da geçen yıl yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin ilk bölümü 100 milyon izlenme sayısına ulaştı

Pakistan'da yoğun ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisinin, devlet televizyonu PTV'nin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalında, 25 Nisan 2020’de yayınlanan dizinin ilk bölümü 100 milyon 55 binin üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Dizinin ilk bölümüne 100 binin üzerinde yorum yapılırken bazı kullanıcıların, dizinin ilk bölümünün 100 milyon izlenme sayısını geçmesi için birbirlerini tekrar izlemeye teşvik ettiği görüldü.

PTV'nin YouTube abone sayısı 13 milyonu aştı

Geçen sene ramazanda yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan halkınca çok beğenildi.

Dizinin YouTube'daki TRT Ertugrul by PTV kanalının abone sayısı 13 milyonu aştı.

Google'ın açıkladığı "Yılın Arama Trendleri 2020" listesine göre, 2020'de Pakistan'da "Film-TV" kategorisinde en çok "DirilişErtuğrul" aranmıştı.

6 Aralık 2020'de de "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisi, Urduca dublajla PTV'de yayınlanmaya başlamıştı.

Türk yapımı "Kuruluş Osman" dizisi de Pakistanlı özel bir televizyon kanalında, ramazanda Urduca dublajla yayınlanmaya başlamıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid uçağı: 47 yolcunun testi pozitif çıktı20 Nisan 2021 Salı 11:27
  • Putin, Biden'ın davetini kabul etti19 Nisan 2021 Pazartesi 18:29
  • Moskova ve Kiev karşılıklı olarak diplomatları sınırdışı etti18 Nisan 2021 Pazar 20:27
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek15 Nisan 2021 Perşembe 19:06
  • Çin, ABD’yi Tayvan İle Her Türlü Teması Durdurmaya Çağırdı14 Nisan 2021 Çarşamba 13:29
  • Hindistan, Kovid-19 Salgınında İkinci Ve Daha Büyük Bir Dalgayla Karşı Karşıya14 Nisan 2021 Çarşamba 13:25
  • Japonya’da Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali yeniden faaliyete geçirilmeyecek14 Nisan 2021 Çarşamba 10:59
  • Myanmar'da Güvenlik Güçlerinin Silahlı Müdahalesi Sonucu Ölen Sivillerin Sayısı 710'a Çıktı13 Nisan 2021 Salı 12:45
  • Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıktı10 Nisan 2021 Cumartesi 21:20
  • Myanmar Ordusu Bago'da Protestoculara Ateş Açtı:20 ölü10 Nisan 2021 Cumartesi 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti