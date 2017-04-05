Pakistan'da intihar saldırısı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lahor kenti yakınlarındaki saldırıda iki nüfus sayım yetkilisiyle onlara eşlik eden dört asker hayatını kaybetti.
İntihar saldırısında 15 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan’da 19 yıl aradan sonra geçen ay başlayan nüfus sayımı, on binlerce yetkili ve yaklaşık 200 bin asker tarafından yürütülüyor. Nüfus sayımının, 15 Mayıs’ta tamamlanması bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.