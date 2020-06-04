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Pakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 85 Bini Aştı

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Pakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 85 Bini Aştı
Pakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 85 Bini Aştı

Pakistan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 4 bin 688 kişi artarak 85 bin 264 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre ülkede salgına bağlı olarak son 24 saatte 82 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı 1770'e yükseldi.

Son 24 saatte 20 bin 167 testin yapıldığı ülkede 4 bin 688 pozitif vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 85 bin 264, toplam test sayısı ise 615 bin 511 olarak açıklandı.

En çok vaka 32 bin 910 kişiyle ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde görülürken en az vaka 285 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Bakanlık, ülkede virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 30 bin 128 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

EĞİTİM BAKANLIĞI KARANTİNAYA ALINDI

Mayıs ayına kadar günlük vaka artışının iki haneli sayılarda gerçekleştiği başkent İslamabad'da son haftalarda yaşanan hızlı artışın ardından bakanlık çalışanları da test edilmeye başlanmıştı

Hafta başında başlayan çalışmalar sonucunda Pakistan Eğitim Bakanlığında çalışan iki kişinin Kovid-19 testi salı günü pozitif çıkmıştı. Test sonuçlarının gelmesinin üzerinden geçen iki günün ardından bugün Bakanlık binasının kapatılmasına karar verildi.

Bakanlık binası 3 gün kapalı kalacak ve bu sırada tüm bina dezenfekte edilecek.

İslamabad'da Eğitim Bakanlığının yanı sıra 9 nokta daha vaka artışı nedeniyle karantina altına alındı. Bu noktalar arasında bir gökdelen katı ile 5 sokak da bulunuyor.

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