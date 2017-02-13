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Pakistanda mayın patladı: 3 ölü

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Pakistanda mayın patladı: 3 ölü
Pakistan Talibanı tarafından Güney Veziristan'da araziye yerleştirilen mayının patlatılması sonucu 3 paramiliter güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pakistan Talibanı tarafından Güney Veziristan'da araziye yerleştirilen mayının patlatılması sonucu 3 paramiliter güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Zarmilan bölgesinde dün gece teröristlerce araziye yerleştirilen mayının, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatıldığı belirtildi. Patlamada 3 paramiliter güvenlik görevlisinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan yaralı askerlerin bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı üstlendi.

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