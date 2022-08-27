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Pakistan’da milyonları etkileyen Muson yağmurları yüzlerce can aldı

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Pakistan’da 30 milyon kişiyi etkileyen şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 937’ye yükselirken ülkede acil durum ilan edildi.
Pakistan’da milyonları etkileyen Muson yağmurları yüzlerce can aldı
Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre 14 Haziran’dan bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan selde hayatını kaybedenlerin 343’ünü çocuklar oluşturdu. Yetkililer, sellerin 30 milyon kişiyi etkilediğini ve bunların çoğunun yerlerinden olduğunu belirtti.

Ülke genelinde 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı. Seller ayrıca 3 bin 82 kilometre kara yoluna zarar verdi.

Sellerle mücadele eden Pakistan’a Dünya Bankası’nın 350 milyon, Dünya Gıda Programı’nın 110 milyon, Asya Kalkınma Bankası’nın 20 milyon ve Britanya’nın da 40 milyon dolar yardım göndereceği duyuruldu.

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