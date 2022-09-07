Pakistan’da muson etkisi: Mohenjo-daro’da 4 bin 500 yıllık duvarlar çöktü

Pakistan’ın Sind eyaletinin güneyinde, İndus Nehri yakınlarında yer alan Mohenjo-daro kalıntıları muson yağmurlarından etkilendi.
Alanın sorumlusu Ahsan Abbasi, rekor seviyedeki yağışların etkisine dikkat çekerek, “Muson yağmurları nedeniyle, neredeyse 5 bin yıl önce inşa edilen birkaç büyük duvar yıkıldı.” ifadesini kullandı.
Abbasi, arkeologların eşliğinde onarım çalışmalarına başlandığını belirtti; zararın maddi boyutuna ilişkin detay vermedi.
Mohenjo-daro kalıntıları, Güney Asya’daki en iyi korunmuş kalıntılar arasında gösteriliyor ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Kalıntılar, 1922 yılında keşfedilmişti.
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