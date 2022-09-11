  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Pakistan’da selin etkili olduğu bölgelerde halk evlerini terk ediyor

» »
Pakistan’da selin etkili olduğu bölgelerde halk evlerini terk ediyor
Pakistan’da selin etkili olduğu bölgelerde halk evlerini terk ediyor

Pakistan’ın güneyindeki Sindh eyaletinin çeşitli şehirlerinde etkili olan sel sebebiyle çok sayıda kişi, tehdit altındaki bölgelerden ayrılmaya çalışıyor.
Ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar’ın taşması sonrası suyun akış yolundaki çok sayıda şehirde sel etkili oldu.

Dadu bölgesinin çevresi sularla kaplanırken, bölge sakinleri felaketin etkili olduğu yerlerden göç etmeye başladı.

Basına yansıyan görsellerde binlerce kişinin Hayderabad şehrinde doğru ilerlediği görüldü.

Bazı insanların araçların arkasında sıkışık vaziyette şehri terk ettiği gözlemlendi.

Sel sebebiyle Dadu’daki 400 mahkum, Hayderabad’daki cezaevine nakledildi.

Pakistan’da etkili muson yağmurları sebebiyle 14 Haziran’dan bu yana yaklaşık 1400 kişi ölmüştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor10 Eylül 2022 Cumartesi 20:22
  • Endonezya’da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi10 Eylül 2022 Cumartesi 15:29
  • Kim Yong-un: Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçmeyecek09 Eylül 2022 Cuma 10:18
  • Rusya: Ukrayna’ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik08 Eylül 2022 Perşembe 20:08
  • Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya’ya girişleri kısıtlanıyor08 Eylül 2022 Perşembe 18:17
  • Belarus, Polonya sınırında harekete geçti: Asker yığmaya başladılar08 Eylül 2022 Perşembe 18:01
  • Ukraynalı yetkililer, Kırım’daki Rus üslerin vurulduğunu doğruladı07 Eylül 2022 Çarşamba 20:45
  • Ermenistan Başbakanı: Rusya’nın desteğiyle Türkiye’yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz07 Eylül 2022 Çarşamba 16:53
  • Japonya hükümet portalına siber saldırı düzenlendi07 Eylül 2022 Çarşamba 10:50
  • Çin'de dış ticaret ivme kaybetti07 Eylül 2022 Çarşamba 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti