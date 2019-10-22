Pakistan’da sınavlara kendi yerine 8 ayrı dublör sokan milletvekili okuldan atıldı

Pakistan’da üniversite öğrencisi bir milletvekilinin kendi yerine sınavlara girmesi için sekiz ayrı dublör tuttuğu ortaya çıktı. Üniversite yönetimi tarafından Tamanna Nusret isimli milletvekilinin kaydının silindiği açıklandı.

İktidardaki Avam (Halk) Birliği Partisi’nin milletvekili Nusret’in dört sömestirde en az 13 sınava yerine kendisine benzeyen kadınları soktuğu ve bu kişilere her sınav için ödeme yaptığı öne sürülüyor.

BBC’de yer alan habere göre skandal olarak nitelendirilen durum, özel Nagarik Televizyonu’nun haberiyle ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan bir videoda, sınav öncesinde muhabirlerin konuştuğu bir kadın kendisini Tamanna Nusret olarak tanıtıyor. Bu kişi, kimliği açığa çıktıktan sonra sınavı terk ediyor.

Okulda çalışan bir görevli konuyla ilgili, “Aslında birçok öğrenci gerçeği biliyordu. Ancak Nusret’ın nüfuzlu biri olması nedeniyle kimse sesini çıkaramadı” dedi.

Nusret’in kayıtlı olduğu okul BOU’nun rektörü M.A. Mannan, “Okuldan kaydını sildik. Çünkü suç işledi. Suç suçtur. Bir daha asla okulumuza kayıt yaptıramayacak” dedi. Mannan; Nusret, dublörleri ve durumdan haberdar olmalarına rağmen sessiz kalan okul yetkilileri hakkında dava açma ihtimallerini değerlendirmek için bir komisyon oluşturduklarını söyledi.