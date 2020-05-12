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Pakistan’da sokağa çıkma kısıtlamaları kalkınca pazarlar doldu, yollarda araç kuyrukları oluştu

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Pakistan’da sokağa çıkma kısıtlamaları kalkınca pazarlar doldu, yollarda araç kuyrukları oluştu
Pakistan’da sokağa çıkma kısıtlamaları kalkınca pazarlar doldu, yollarda araç kuyrukları oluştu

Pakistan, dünden itibaren koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konan sokağa çıkma sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Sınırlamaların gevşemesiyle birlikte ülkenin kalabalık kentlerinde sokaklar doldu, yollarda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

Pakistan’da pazar yerleri bir ayı aşkın süredir kapalıydı. Dün pazarların açılmasıyla birlikte çok sayıda kişi pazarlara akın etti.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasına rağmen toplu taşımanın hâlâ hizmet vermiyor olması, yollarda yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

Ülkedeki vaka sayılarında ise bir gerileme henüz yok. Pazartesi günü ülkedeki yeni vaka sayısı 32 bin, Covid-19 bağlantılı ölüm sayısı ise 706 olarak açıklanmıştı.

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