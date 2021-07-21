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Pakistan'da TikTok 4. kez yasaklandı

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Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, TikTok uygulamasına ve platformun internet sitesine erişimin engellendiği duyuruldu.
Pakistan'da TikTok 4. kez yasaklandı

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, TikTok uygulamasına ve platformun internet sitesine erişimin engellendiği duyuruldu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre açıklamada, uygunsuz içeriklerin TikTok’ta varlığını sürdürmesi ve platformun bu tür içerikleri kaldırmada başarısız olması sebebiyle söz konusu yasak kararının alındığı kaydedildi.

Böylelikle Pakistan'da 9 Ekim 2020'den bu yana TikTok'a 4 kez yasak getirilmiş oldu.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ajans, 19 Ekim 2020'de TikTok'un müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

TİKTOK'U YASAKLAYAN 2. ASYA ÜLKESİ

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

Peşaver Yüksek Mahkemesi ise 11 Mart’ta "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasına karar vermişti. Mahkeme, 1 Nisan’da TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

28 Haziran’da ise Sindh Yüksek Mahkemesinde TikTok’un yaydığı "ahlaksız ve müstehcen" içerikler sebebiyle mağdur bir Pakistanlının söz konusu sosyal medya uygulamasına karşı açtığı davanın duruşması görüşülmüştü. Mahkemenin kararında 8 Temmuz’daki bir sonraki duruşmaya kadar TikTok’un askıya alınmasına hükmedilmişti.

2 Temmuz'da mahkeme, 28 Haziran’da ahlaksız ve müstehcen içerikler sebebiyle sosyal medya uygulaması hakkında verdiği 'askıya alma' kararını sona erdirmişti.

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