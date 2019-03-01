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Pakistan'dan Hindistan'a "İyi niyet göstergesi"

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Pakistan, Hindistan'la arasındaki gerilimde tansiyonu düşürecek bir hamleye hazırlanıyor. Pakistan'ın düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Varthaman'ı bugün serbest bırakması bekleniyor.
Pakistan'dan Hindistan'a "İyi niyet göstergesi"

Pakistan ile Hindis

Pilotun serbest bırakılması Hindistan tarafından diplomatik bir zafer olarak görülüyor. Ancak Hint liderler, pilotun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılasalar da askeri açıdan tetikte kalmayı sürdüreceklerini belirttiler.

Bölgede tansiyon nasıl yükseldi?

Pakistan ve Hindistan'ın Çarşamba günü birbirlerinin savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurmasıyla uluslararası kamuoyunun dikkati bu bölgeye yönelmişti.

İki ülke arasındaki tansiyon, 14 Şubat'ta Keşmir'in Hint kontrolündeki topraklarında düzenlenen bombalı saldırıda 40 Hint askerin hayatını kaybetmesinin ardından yükselmişti. Saldırıyı Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlenmişti.

Söz konusu saldırıdan 12 gün sonra Hint savaş uçakları, Pakistan'ın kuzeybatısında bu örgüte ait olduğunu belirttiği bir kampı vurdu. Bu hava operasyonu, Hindistan'ın 1971'den beri Pakistan'ın Keşmir dışındaki topraklarına düzenlediği ilk saldırı oldu. Ertesi gün ise Pakistan ve Hindistan, Keşmir bölgesi üzerinde birbirlerinin savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurdu. Pakistan bir Hint pilotu gözaltına aldı.

Şu an hem Pakistan hem de Hindistan kontrolünde toprakların bulunduğu Keşmir bölgesi nedeniyle iki ülke 1947'deki bağımsızlıklarından beri üç kez savaştı.

tan arasındaki gerilimde tansiyon düşüyor. Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotunu bugün serbest bırakacağını açıkladı.

Pakistanlı yetkililer, İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki krizin yüzü hâline gelen Yarbay Abhinandan Varthaman'ın Hindistan'a nerede ve saat kaçta teslim edileceğini henüz belirtmedi. Ancak AFP'nin yerel basından aktardığı haberlere göre Hint pilot, Wagah sınır kapısında teslim edilecek. Pilotun ailesi de Wagah yakınlarındaki Amritsar kentine gitti. Hintlerin kahraman ilan ettikleri pilotla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımların ardından #welcomeBackAbhi (Tekrar hoş geldin Abhi) etiketi kısa sürede TT oldu.

Pakistan Başbakanı İmran Han dün yaptığı açıklamada, Hint pilotun Cuma günü "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bırakılacağını duyurmuştu.

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