Pakistan'dan, KKTC konusunda işbirliği çağrısı...

Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Said Müslüman dünyasındaki güçlere KKTC konusunda işbirliği çağrısında bulundu.

Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senatör Müşahid Hüseyin Said, Müslüman dünyasındaki güçlere bölgesel bağlantı, ekonomi, savunma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin ve Keşmir ile ilgili sorunlarda daha büyük bir iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Said, tarafların Filistin, Keşmir ve KKTC ile ilgili konularda benzer görüşleri olduğunu da dile getirdi.