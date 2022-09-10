  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

» »
Pakistan’da haftalardır süren şiddetli yağışlar sonucu, ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar, taştı.
Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

Pakistan’ın en büyük tatlı su gölü Manchar’ın taştığı belirlendi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Manchar Gölü'nün 25 Temmuz, 28 Ağustos ve 5 Eylül’deki fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda 25 Temmuz’da gölde bir farklılık göze çarpmazken 28 Ağustos ve 5 Eylül’dekilerde ise gölün yüzölçümünün genişlediği görüldü.

YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİ SEL RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

NASA yetkilileri, taşan gölde suyun akış yolu üzerindeki yüzlerce köyde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin, sel riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu bin 396 kişi ölmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye: İsrail saldırıları savaş suçu07 Eylül 2022 Çarşamba 21:33
  • Pakistan’da muson etkisi: Mohenjo-daro’da 4 bin 500 yıllık duvarlar çöktü07 Eylül 2022 Çarşamba 08:52
  • İsrailli bakanın temizlikçisine casusluk suçlamasıyla hapis cezası06 Eylül 2022 Salı 18:21
  • İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu05 Eylül 2022 Pazartesi 17:42
  • Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi05 Eylül 2022 Pazartesi 11:55
  • Haaretz: Esad, Kasım Süleymani’den İsrail saldırılarına yanıt vermemesini istedi03 Eylül 2022 Cumartesi 17:55
  • Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı03 Eylül 2022 Cumartesi 16:32
  • Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem03 Eylül 2022 Cumartesi 09:30
  • İran, Kızıldeniz’de ABD’ye ait iki insansız deniz aracını alıkoydu02 Eylül 2022 Cuma 19:35
  • İran-İsrail gerilimi, Rusya ve Suriye’nin arasını açtı02 Eylül 2022 Cuma 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti