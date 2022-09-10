Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

Pakistan’ın en büyük tatlı su gölü Manchar’ın taştığı belirlendi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Manchar Gölü'nün 25 Temmuz, 28 Ağustos ve 5 Eylül’deki fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraflarda 25 Temmuz’da gölde bir farklılık göze çarpmazken 28 Ağustos ve 5 Eylül’dekilerde ise gölün yüzölçümünün genişlediği görüldü.
YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİ SEL RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
NASA yetkilileri, taşan gölde suyun akış yolu üzerindeki yüzlerce köyde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin, sel riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu bin 396 kişi ölmüştü.
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