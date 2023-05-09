Pakistan’ın eski başbakanı Imran Han tutuklandı

Yerel haber kanalı GEO TV’de yer alan haberlere göre Imran Han tutuklandı. Han’ın yardımcısı da haberi doğruladı.
Pakistan mahkemesi 15 Mart’ta kolluk güçlerine Han’ı tutuklama operasyonunu askıya almaları talimatını vererek, Han’ı destekleyen göstericilerle polis arasındaki şiddetli
çatışmaların durmasını sağlamıştı.
2018 ile 2022 arasında başbakanlık yapan Han, geçen yıl parlamentodaki güven oylaması sonucunda görevden ayrılmak zorunda kalmış ve daha sonra kendisine karşı birçok yolsuzluk davası açılmıştı.
Han’ın yardımcılarından Fawad Chaudhry, eski başbakanın güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğradığını söylerken, Pakistan yönetiminden bir açıklama gelmedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.