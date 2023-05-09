  • BIST 4.536,77
  • Altın 1272.897
  • Dolar 19.5128
  • Euro 21.3787
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Pakistan’ın eski başbakanı Imran Han tutuklandı

» »
Pakistan'ın eski başbakanı Imran Han, milis güçler tarafından tutuklandı.
Pakistan’ın eski başbakanı Imran Han tutuklandı

Yerel haber kanalı GEO TV’de yer alan haberlere göre Imran Han tutuklandı. Han’ın yardımcısı da haberi doğruladı.

Pakistan mahkemesi 15 Mart’ta kolluk güçlerine Han’ı tutuklama operasyonunu askıya almaları talimatını vererek, Han’ı destekleyen göstericilerle polis arasındaki şiddetli
çatışmaların durmasını sağlamıştı.

2018 ile 2022 arasında başbakanlık yapan Han, geçen yıl parlamentodaki güven oylaması sonucunda görevden ayrılmak zorunda kalmış ve daha sonra kendisine karşı birçok yolsuzluk davası açılmıştı.

Han’ın yardımcılarından Fawad Chaudhry, eski başbakanın güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğradığını söylerken, Pakistan yönetiminden bir açıklama gelmedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kremlin: Putin’e suikast girişiminin arkasında o ülke var04 Mayıs 2023 Perşembe 22:58
  • Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 21 kişi öldü04 Mayıs 2023 Perşembe 10:58
  • Zelenskiy: Putin’e saldırmadık04 Mayıs 2023 Perşembe 09:36
  • Havada gerilim: Rusya’ya karşı uçaklar havalandı03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:42
  • Rusya’da panik… Kremlin’e drone saldırısı: Putin’e suikast girişimi03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:20
  • Kosova ve Sırbistan liderleri anlaşamadı03 Mayıs 2023 Çarşamba 13:08
  • Rus Savunma Bakanı’ndan Wagner’e yanıt: Orduya mühimmat veriyoruz02 Mayıs 2023 Salı 18:38
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30
  • Ukrayna: Patlamalar, taarruzun hazırlığı30 Nisan 2023 Pazar 21:38
  • Rusya, Ukrayna’yı vurdu: Can kaybı artıyor30 Nisan 2023 Pazar 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti