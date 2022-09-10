Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan'ın Sindh eyaletinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 bin okul hasar gördü.

Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500’den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.

Yetkililer, bu durum sebebiyle devlet okullarına kayıtların yüzde 50 oranında düşeceğini ve binlerce çocuğun temel eğitim alamayacağından endişe ediyor.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde “kamp okulları” kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu bin 396 kişi ölmüştü. Sindh eyaletinde 578 kişi yaşamını yitirmişti.