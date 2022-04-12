  • BIST 2.435,26
  • Altın 923.047
  • Dolar 14.6821
  • Euro 15.9526
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Pakistan'ın yeni başbakanı Şerif'ten Türkiye mesajı

» »
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Şerif göreve gelir gelmez Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu söyledi.
Pakistan'ın yeni başbakanı Şerif'ten Türkiye mesajı

Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Şerif göreve gelir gelmez Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu söyledi.

Pakistan'da koalisyonun bozulmasıyla başlayan süreçte İmran Han Hükümeti güven oylamasında düşürüldü.

İmran Han'ın Meclis'i lağvederek, erken seçime gitme hamlesi de Anayasa Mahkemesi'nden döndü.

Pakistan Meclisi, başbakanı belirlemek üzere toplandı.

Şahbaz Şerif tek aday olarak seçime girdi

İmran Han’ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, seçimi boykot ettiklerini duyurdu, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Böylece muhalefet blokunun adayı Şahbaz Şerif tek aday olarak seçime girdi.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz partisi lideri Şahbaz Şerif 174 oy alarak başbakan seçildi.

Ülkenin 23'üncü başbakanı olan Şahbaz Şerif aynı zamanda eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi.

Şahbaz Şerif Pencap Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde FETÖ okullarını kapattırıp Maarif Vakfı'na devrettirmişti.

Türkiye mesajı

Yeni Başbakan, seçildikten sonra mecliste yaptığı ilk konuşmada Türkiye ile ilgili mesaj da verdi.

Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu ifade etti. Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi.

Keşmir meselesinde diğer ülkelerin sessiz kaldığını söyleyen Şahbaz Şerif, Türkiye her zaman Keşmirlilerin arkasındaydı" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkmenistan'da 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri kapatılacak11 Nisan 2022 Pazartesi 19:06
  • Endonezya-ABD tatbikatına 14 ülke katılacak11 Nisan 2022 Pazartesi 13:12
  • Rusya-Ukrayna savaşı: NATO Savunma Bakanlarını endişelendiren 3 senaryo10 Nisan 2022 Pazar 21:38
  • Bucha’daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı10 Nisan 2022 Pazar 20:17
  • Johnson Ukrayna Sokaklarında10 Nisan 2022 Pazar 18:35
  • Rusya, Batılı STK’ları yasakladı09 Nisan 2022 Cumartesi 13:14
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e, AB’ye giriş anketi teslim edildi09 Nisan 2022 Cumartesi 12:48
  • Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor08 Nisan 2022 Cuma 20:16
  • Rusya, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışından şikayetçi08 Nisan 2022 Cuma 18:39
  • Rusya, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarıldı07 Nisan 2022 Perşembe 22:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti