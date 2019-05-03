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Pakistanlı doktor, hastalarına HIV bulaştırdığı iddiasıyla gözaltında

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Pakistan HIV'li doktoru konuşuyor. Hastalarına AIDS'e yol İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) bulaştırma şüphesiyle gözaltına alınan doktorun, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.
Pakistanlı doktor, hastalarına HIV bulaştırdığı iddiasıyla gözaltında

Pakistan’da bir doktor, hastalarına AIDS’e yol İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) bulaştırma şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan doktor, kendisine ‘kumpas’ kurulduğunu iddia ederek, “HIV pozitif olduğumu bilseydim, tedavi olurdum” dedi.

Olay, Pakistan Sind eyaletine bağlı Larkana şehrinin Ratodero bölgesinde, 22’si çocuk olmak üzere 39 kişinin HIV pozitif çıkması sonrası vakaların arasında virüsün yayılma nedeninin araştırılmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Polis, devlet hastanesinde çalışan, aynı zamanda özel bir klinik işleten ve HIV taşıyan Dr. Muzaffar Ghanghar’ın hastalarına HIV bulaştırma şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Yerel bir mahkemede davası görülen Ghanghar, mahkeme önünde gazetecilere, Sind Sağlık Komisyonu’nun kendisine `kumpas´ kurduğunu iddia ederek, “HIV pozitif olduğumu bilseydim, tedavi olurdum. Sağlığımla ilgili herhangi bir şikâyetim olmadı” dedi.

VİRÜSÜN YAYILMA NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Yerel medyada yer alan haberlerde, Larkana Emniyet Müdür Yardımcısı Mohammad Siddique Noman´ın, olayla ilgili ilk ‘durum raporu’nun Dr. Abdul Sami Rajpur tarafından Ghanghar’a karşı bir ‘şikâyet dilekçesi’ olarak yazıldığını açıkladığına yer verildi. Noman ayrıca, Ghangar’ın gözaltına alındığını doğrulayarak, detaylı bir raporun, olayın derinlemesine araştırılması için üst düzey yetkililere gönderileceğini bildirdi.

Ayrıca, haberde Sind AIDS Kontrol Programı´ndan sorumlu Dr. Sikander Memon’un, gelecek hafta Ratodero’ya bölge sakinleri arasında virüsün yayılma nedeninin tespiti için bir ekip gönderileceğini ve Ghangar’ın da muayene edileceğini açıkladığı belirtildi.

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