Pakistanlı siyasetçi GTA 5'teki bir uçağın yaptığı manevrayı gerçek sandı, Twitter'da alay konusu oldu.

Pakistanlı politikacı Khurram Nawaz Gandapur, GTA 5'teki bir uçağın yaptığı manevrayla tırdan kurtulduğu bir videoyu gerçek sanıp uçağın pilotuna övgüler yağdırdı.

Pakistanlı siyasetçi GTA 5 yüzünden alay konusu oldu!



Daha sonra bunun büyük bir hata olduğunu fark eden politikacı yayınladığı tweet'i kaldırdı. Ancak her şey için çok geçti, çünkü Gandapur çoktan tüm sosyal medyanın diline düşmüştü bile.



Bir Twitter kullanıcısı ise Gandapur'un yaptığı paylaşıma şu yanıtı verdi:



"Merhaba, bu bir simülasyon videosudur. Bu tarz durumlar gerçek hayatta mümkün değildir. Eğer olsaydı KLM ve Panam'ın çarpışması engellenebilirdi. Fizik öğrenmeniz gerekiyor."





"Büyük bir felaketle sonuçlanabilecek bir uçağın son andaki kaçışı. Pilotun zekası sayesinde mucizevi bir kurtuluş." Gandapur'un gerçek sandığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.