  • BIST 100.212
  • Altın 227,489
  • Dolar 5,9480
  • Euro 6,8973
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

Pakistanlı yetkili, Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken görüntülendi

» »
Pakistanlı üst düzey bir yetkili Kuveytli bir delegenin cüzdanını çalarken görüntülenmesi olay oldu.
Pakistanlı yetkili, Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken görüntülendi

 

Pakistan'da üst düzey bir bürokratın, Kuveytli bir delegenin cüzdanını çalarken güvenlik kameralarınca görüntülendiği anlar sosyal medyada yayıldı.

Videodaki kişinin kim olduğu tam olarak görülemezken, Daily Pakistan gazetesi söz konusu kişinin, yatırımlardan sorumlu bir dairedeki bürokratlardan Zarar Haydar Han olduğunu yazdı. Yerel basın, cüzdanın geri alındığını, suçlunun da gözaltına olduğunu aktardı.

​Pakistanlı gazeteci ve basın danışmanı Ömer R. Kureyşi'ye göre Han'ın görevi, Pakistan'ın 22 kademeli kamu sektörünün 3. kademesine denk geliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya'dan hamle: Suriye'ye S-300 sistemleri konuşlandırılacak24 Eylül 2018 Pazartesi 12:33
  • İran’da askeri geçit törenine saldırı22 Eylül 2018 Cumartesi 17:13
  • Yemen'de insanlar kıtlıktan ot yemeye başladı'22 Eylül 2018 Cumartesi 17:00
  • Ruhani: Trump'ın akıbeti de Saddam gibi olacak22 Eylül 2018 Cumartesi 14:07
  • Afganistan’da bombalı saldırıda sekiz çocuk öldü22 Eylül 2018 Cumartesi 13:44
  • İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit törenine saldırı22 Eylül 2018 Cumartesi 10:38
  • Kuveyt'te 3 boyutlu yazıcı dükkanı 'putperestlik' suçlaması sonrası kapatıldı21 Eylül 2018 Cuma 08:35
  • 'Yemen'de siviller ABD yapımı bombalarla can veriyor'19 Eylül 2018 Çarşamba 08:55
  • İsrail: Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır18 Eylül 2018 Salı 14:42
  • Çavuşoğlu: İdlib'den sadece teröristler çıkarılacak18 Eylül 2018 Salı 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti