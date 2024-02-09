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Palayla dehşet saçtı...Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilecek!

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Lefkoşa'da meydana gelen “katle teşebbüs, vahim zarar, yaralama, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp suçlamalarıyla tutuklanan 47 yaşındaki M.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Palayla dehşet saçtı...Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilecek!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Turgal, zanlının 7 Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa'da Surlariçi'nde bulunan umumi bir yer olan İstanbul Caddesi üzerinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen pala ile Murat Gören’in (E-31) başının arka kısmına vurarak 7 santim kesi oluşturmak sureti ile katle teşebbüs edip, yaralanmasına sebep olduğunu anlattı.Polis memuru, zanlının konu palayı İbrahim Casun’un (E-24) yüzüne fırlatarak, dişinin kırılmasına sebebiyet verip, alt sağ dudağında 4 santim kesi oluşturmak sureti ile vahim zarar suçunu işlediğini açıkladı

Polis memuru, zanlının bu olayların akabinde Murat Gören'e ait Redmi 9 marka cep telefonunu yere atarak kırılmasına sebep olmak sureti ile kasti hasar suçunu işlediğini kaydetti.  Polis, zanlının aynı tarihte Demirhan'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, ikamet ettiği Surlariçi’ndeki otel odasında yapılan aramalarda kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını anlattı.

Polis memuru, zanlının işlemiş olduğu suçlarla alakalı cezai sorumluluğunun olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emare ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 7 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi

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