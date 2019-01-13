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Palu ailesi adliyeye sevkedildi

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Kocaeli'de, Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palu ailesinin 6 ferdi ile damatları Tuncer Ustael bugün adliyeye sevk edildi.
Palu ailesi adliyeye sevkedildi

Türkiye’yi şaşkınlığa sürükleyen Palu ailesinin polisteki sorgusu tamamlandı. Gözaltındaki 7 kişi bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi.

 

Aile fertlerinin bir televizyon programında karşılıklı suçlamalarıyla yeniden gündeme gelen olaylar dizisi şöyle gelişti;

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike 11 yıl önce kayboldu.  Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal’ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Havva Palu’nun damadı Tuncer Ustael’in bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri ‘Melon’ ve ‘Tina’ ile bölgede çalışma yaptı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine 4 gün önce Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak’ta yaşayan Palu ailesinin evine gelerek aile üyelerini gözaltına aldı. Aynı anda Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael’i de canlı yayın sırasında gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, bugün Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkarılan aile, Körfez Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.
(KOCAELİ-DHA)

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