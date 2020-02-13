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‘Palu ailesi davası’nda sanıklara ceza yağdı

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‘Palu ailesi davası’nda sanıklara ceza yağdı
‘Palu ailesi davası’nda sanıklara ceza yağdı

Kocaeli’de cinayet ve istismar iddialarıyla anılan Palu ailesine açılan davanın bugün görülen son duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme, Tuncer Ustael’in Meryem Tanhal’ı ‘ısrarlı’ şekilde dövdüğünü, aç ve soğukta bırakarak eziyet çekerek öldürdüğünü belirtti. Ustael bu eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Ayrıca Ustael’e, Tanhal’ı ağaca bağladığı gerekçesiyle ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılmak’ suçundan dört, banka kartlarını kullanması nedeniyle de üç yıla hapis cezası verildi.

Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu’ya ‘suça iştirak etmek’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca ‘kişiyi hürriyeti yoksun kılmak’ suçundan bir buçuk yıl hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi.

Fatih Palu ise ‘suça iştirak etmek’ suçundan sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Hakim, Fatih Palu’ya “Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğu kanaatine vardık” dedi.

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