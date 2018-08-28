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Palyaçolar üzgün: "Çocuklar Disney karakterlerini bize tercih eder oldu"

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Palyaçolar bir zamanlar çocukların doğum günü partileri için, pasta kadar vazgeçilmezdi. Ancak bazı palyaçolar çocukların giderek onları unuttuğundan şikayetçi.
Palyaçolar üzgün: "Çocuklar Disney karakterlerini bize tercih eder oldu"

İngiltere'de yayınlanan Telegraph gazetesinin haberine göre çocuklar, Disney karakterlerini palyaçoların hokkabazlıkları ve numaralarına tercih eder oldu.

1946'da kurulan Uluslararası Palyaçolar Kuruluşu, durumun giderek kötüleştiğinden şikayetçi.

Uluslararası Palyaçolar'dan Mattie Faint, "Bu günlerde etrafta pek palyaço kalmadı. Sanırım palyaçoların çoğu sirklerden çok çocuk partilerinde çalışmaya alışık ve çocuklar artık Disney karakterleri ya da korsanlar görmek istiyor" diyor.

 

'İngiltere'de sadece 100 kayıtlı palyaço var'

Faint İngiltere'de sadece 100 kayıtlı palyaço olduğunu, mesleğin tehlikeye girdiğini söylüyor.

Öte yandan, palyaçolar itibarlarını korumak için başkent Londra'da bir sergi düzenlemeye hazırlanıyor.

palyaçolarTelif hakkıGETTY IMAGES

Palyaçolar Galerisi Müzesi'nde tarihi anlatılacak. Sergiyi turlayanlar vitrinlere yerleştirilen 150'den fazla palyaço olarak boyanmış yumurta kafalarla karşılaşacak.

ABD'den dünyaya "korkunç palyaço" akımının yayılması da, palyaçoların itibarını daha da zorladı.

Bazı kişiler palyaço kostümü giyip ürkütücü yüz makyajı yaparak beklenmedik yerlerden çıkıyor ve insanları korkutuyorlardı.

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