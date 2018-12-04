Pamela Anderson'dan 'Sarı Yelekliler'e destek: Eşitsizlikten bıkan kırsal yoksullar

Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nedenini sormak zorundayız" dedi.

Fransa'da akıryakıt fiyatlarına gelen zamları protesto etmek için başlayan ve git gide kitleselleşen ve ‘Sarı Yelekliler' hareketi olarak adlandırılan eylemlere ünlü oyuncu Pamela Anderson'dan destek geldi.

51 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu, Twitter'dan mesaj yayınlayarak, "Şiddeti hor görüyorum. Ama Fransız —ve küresel-elitlerin yapısal şiddeti ile kıyaslandığında, bu insanların şiddeti ve lüks arabaları yakması nedir?" diye sordu.

​Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nereden ileri geldiğini sormak zorundayız" dedi.

​Ünlü oyuncunun mesajı şöyle devam etti:

"Ve cevap şu: Büyükşehir seçkinleri ile kırsal yoksullar arasında, Macron'un temsil ettiği politikalar ile sadece Fransa'da değil, tüm dünyadaki eşitsizlikten bıkan yüzde 99 arasında yükselen tansiyondan ileri geliyor."

​Anderson, mesajına son noktayı şöyle koydu:

"Asıl mesele, itaatsizliğin yapıcı olup olamayacağıdır. Fransa'da ve tüm dünyadaki ilericiler bu enerjiyi şiddet için kullanmak yerine yapısal eşitlik ve eşitlikçi toplumlar inşa etmede kullanma imgesine sahip mi?"

​Ünlü oyuncu Brigitte Bardot da geçtiğimiz günlerde sarı yelekli fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Sizinleyim" mesajı vermişti.