Pamuklu - Çayırova Anayolunda Trafik Kazası: Araç Takla Attı, Yaralanan Olmadı

TRAFİK KAZASI: Pamuklu - Çayırova Anayolunda Araç Takla Attı
19 Şubat 2024 tarihinde, saat 09:20 sıralarında, Kıbrıs'ın Pamuklu - Çayırova Anayolu'nun 3 - 4 kilometreleri arasında, Mert ÇOBANOĞLU (E-23) yönetimindeki SF 735 plakalı araç, Pamuklu istikametinden Çayırova istikametine doğru seyretmekteydi. Ancak bu seyir sırasında, dikkatsizlik sonucu sağa meyilli bir virajla karşılaştığında, sürücü Mert ÇOBANOĞLU direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla atmıştır.
Kaza sonucu, şans eseri yaralanan olmamıştır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.