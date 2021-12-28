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SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Pana: "Omicron" dişlerini göstermeye başladı

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Pana, toplumda "Omicron" varyantının hakim olması durumunda, önümüzdeki üç gün içinde vakaların iki katına çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Pana: "Omicron" dişlerini göstermeye başladı

Bilimsel danışma kurulu üyesi Zoe Dorothea Pana, "Omicron" varyantının dişlerini göstermeye başladığını söyledi. Kurumumuza yaptığı açıklamada, enfeksiyonların seyri hakkında güvenli sonuçlar çıkarmak için önümüzdeki iki günü çok önemli olarak nitelendirdi.

Pana, toplumda "Omicron" varyantının hakim olması durumunda, önümüzdeki üç gün içinde vakaların iki katına çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Aynı zamanda en önemli şeyin hasta ve özellikle ağır hasta sayısının artıp artmadığını öğrenmek olduğuna dikkat çekti.

Tam kapanma olasılığı hakkında sorulan soruya ise Pana, böyle bir şeyin tartışılmadığını ifade etti. İki yıl sonra yatay tedbirleri uygulamanın kolay olmadığını, şu anda koronavirüse karşı aşılar olduğu için verilerin değiştiğini vurguladı.

Çabanın, virüsü katı kısıtlamalar dışındaki önlemlerle frenlemek olduğunu kaydetti.

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