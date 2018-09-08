  • BIST 93.274
  • Altın 245,635
  • Dolar 6,3775
  • Euro 7,3714
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Panahi idam edildi

» »
Uluslararası kampanyalar sayesinde idamı iki kez ertelenen Kürt aktivist Ramin Hüseyin Panahi'nin cezasının bu sabah Raminşar cezaevinde infaz edildiği öğrenildi.
Panahi idam edildi

Artı Gerçek'in haberine göre, Ramin'in idamını kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu. Artı Gerçek'e konuşan avukatı Hüseyin Ahmedi Niyaz da idamı doğruladı.

İdam cezasına çarptırılan Panahi'den ailesi ve avukatları uzun süredir haber alamıyordu. 4 Eylül günü avukatları Panahi'nin infaz edilip edilmediğini öğrenmek için yetkili makamlara başvuruda bulunmuş, ailesi ise cezaevi önünde bekleyişe geçmişti. Ailenin ve avukatlarının ısrarlı talepleri sonrasında Panahi anne ve babasıyla görüştürülmüştü. Görüş sonrası açıklama yapan aile Panahi'nin yaklaşık iki aydır açlık grevinde olduğunu ve sağlığının kötüleştiğini duyurmuştu.

Aile, görüşme sırasında Panahi'nin yetkililerin kendisinden açlık grevini sonlandırmasını istediklerini, ancak sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu söylediğini açıklamıştı.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dünyanın gözü İdlip'te: Hava harekatı başladı04 Eylül 2018 Salı 11:52
  • TSK İdlib'te olası bir operasyona karşı sınıra tank sevkıyatına başladı04 Eylül 2018 Salı 11:12
  • Trump'tan Suriye'ye: Yüzbinlerce insan ölebilir, müsade etmeyin04 Eylül 2018 Salı 09:47
  • Müzisyenlerin İsrail boykotu çığ gibi büyüyor03 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
  • Yemen, para birimindeki düşüş nedeniyle lüks ürün ithalatını durdurdu03 Eylül 2018 Pazartesi 08:26
  • Filistin devlet başkanı: ABD bize Ürdün’le konfederasyon kurmayı teklif etti02 Eylül 2018 Pazar 23:38
  • Suriye'de askeri havaalanında patlama02 Eylül 2018 Pazar 21:28
  • Fransa Dışişleri Bakanı: Esad savaşı kazandı ama...02 Eylül 2018 Pazar 20:56
  • Azez'de bomba yüklü araç patlatıldı: Ölü ve yaralılar var01 Eylül 2018 Cumartesi 15:30
  • ABD Filistinli mültecilere yardımı durdurdu01 Eylül 2018 Cumartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti