Panahi idam edildi

Uluslararası kampanyalar sayesinde idamı iki kez ertelenen Kürt aktivist Ramin Hüseyin Panahi'nin cezasının bu sabah Raminşar cezaevinde infaz edildiği öğrenildi.

Artı Gerçek'in haberine göre, Ramin'in idamını kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu. Artı Gerçek'e konuşan avukatı Hüseyin Ahmedi Niyaz da idamı doğruladı.

İdam cezasına çarptırılan Panahi'den ailesi ve avukatları uzun süredir haber alamıyordu. 4 Eylül günü avukatları Panahi'nin infaz edilip edilmediğini öğrenmek için yetkili makamlara başvuruda bulunmuş, ailesi ise cezaevi önünde bekleyişe geçmişti. Ailenin ve avukatlarının ısrarlı talepleri sonrasında Panahi anne ve babasıyla görüştürülmüştü. Görüş sonrası açıklama yapan aile Panahi'nin yaklaşık iki aydır açlık grevinde olduğunu ve sağlığının kötüleştiğini duyurmuştu.

Aile, görüşme sırasında Panahi'nin yetkililerin kendisinden açlık grevini sonlandırmasını istediklerini, ancak sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu söylediğini açıklamıştı.