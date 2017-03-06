Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüs nehre düştü.. 18 ölü, 37 yaralı

Sivil Savunma Müdürü Jose Donderis, Panama'ya 170 kilometre uzaklıkta bulunan Pan-Amerikan otoyolundaki köprüde seyreden otobüsün yoldan çıkarak nehre yuvarlandığını açıkladı.
Donderis, 50'den fazla tarım işçisini taşıyan otobüste 16 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini, biri ağır 37 kişinin yaralandığını ifade etti.
Kazanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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