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Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüs nehre düştü.. 18 ölü, 37 yaralı

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Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüs nehre düştü.. 18 ölü, 37 yaralı
Panama'nın başkenti Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 18 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürü Jose Donderis, Panama'ya 170 kilometre uzaklıkta bulunan Pan-Amerikan otoyolundaki köprüde seyreden otobüsün yoldan çıkarak nehre yuvarlandığını açıkladı.

Donderis, 50'den fazla tarım işçisini taşıyan otobüste 16 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini, biri ağır 37 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kazanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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