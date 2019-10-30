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Pandelidis: "Kayıp Şahıslar Komitesi ekibi geçen hafta ilk kez kapalı Maraş'a girdi"

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Pandelidis: "Kayıp Şahıslar Komitesi ekibi geçen hafta ilk kez kapalı Maraş'a girdi"
Pandelidis: "Kayıp Şahıslar Komitesi ekibi geçen hafta ilk kez kapalı Maraş'a girdi"

Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Leonidas Pandelidis "Kayıplar Günü" nedeniyle dün toplanan Rum Meclisi "Göçmenler ve Kayıplar" Komitesi'nde, KŞK üyelerinin Kapalı Maraş’a girişine izin verildiği ve ilk ziyaretlerin de geçen hafta gerçekleştiği bilgisini verdiği haber verildi.Politis ve diğer gazetelere göre Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) görevini çok zor şartlarda ifa etmekte olmasına rağmen bütün üyelerinin en son kaybın da akıbeti belirlenene kadar işlerine devam etmekte kararlı olduğunu söyleyen Pandelidis, Haziran sonunda KKTC’deki askerî bölgelerde kazı için 30 onay verildiğini ancak KŞK ekiplerinin bölgeyi ziyaret edebilmesi vb. için yeniden izne ihtiyaç duyduğunu savundu.

Pandelidis bu yıl toplam 24 kayıp kalıntısına ulaşıldığını, kalıntıların kimlik tespitinin beklendiğini anlattı. Bugüne kadar yaklaşık bin kalıntı bulunduğunu ancak 695 Rum kaybın kimlik tespitinin yapılabildiğini, Kıbrıslı Türk kayıplardan ise 265’inin kimlik tespitinin yapıldığını söyledi. 

Pandelidis KŞK’nın Kapalı Maraş ile ilgili birçok şahadet topladığını ancak prosedürler nedeniyle özlü araştırma yapmakta pratik zorluklar yaşadıklarını da ifade etti. 

Meclis “GöçmenleR” Komitesi’nde konuşan Rum Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Andreas Fotiu, Avrupa Komisyonu’ndan, KŞK’ya sponsorluk yapmaya devam edeceklerine dair yazılı taahhüt aldıklarını, yakın geçmişte büyük bir ülkenin de KŞK’yı finanse etmeye talip olduğunu söyledi, detay vermedi. 

Komite Başkanı Skevi Kukuma ise 28 Ekim 1974’te Rum esirlerin Güney’e iade edildiğini ve “29 Ekim 1974’ten itibaren kayıplar dramının başladığını” söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 1500 Rum kayıptan 695’inin, yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk kayıptan da yaklaşık 265’inin akıbetinin belirlendiğini kaydetti. 

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