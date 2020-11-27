Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı

Washington merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre 18 Mart - 24 Kasım tarihleri ​​arasında 650 ABD’li zenginin servetleri yayınlandı. Raporda, milyarderlerin 29 tanesinin mal varlıklarını ikiye katladığı görülürken toplam servetleri 1 trilyon dolar artarak 4 trilyon dolara ulaştı. Böylece zenginlerin servetleri, 8 ayda yüzde 34 artmış oldu. / ntv.com.tr

ABD’de Joe Biden’ın başkanlığa geçiş sürecinin başlaması, seçimlerin yarattığı siyasi belirsizliği de ortadan kaldırdı. Bununla birlikte aşı çalışmalarıyla ilgili gelen haberler ABD endekslerini yukarı taşıdı. Dow Jones endeksi tarihte ilk kez 30 bin seviyesini aşarak rekor kırdı.

S&P 500 ise en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endekslerin ortalama yüzde 1,5'i aşan oranda değerlendiği şu günlerde Washington merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü, ABD’li zenginlerin servetlerini yayınladı.

1 TRİLYON DOLAR ARTTI

Yayınlanan rapora göre, 18 Mart - 24 Kasım tarihleri ​​arasında 650 ABD’li zenginin serveti yayınlanan raporda, milyarderlerin 29 tanesinin mal varlıklarını ikiye katladığı görülürken toplam servetleri 1 trilyon dolar artarak 4 trilyon dolara ulaştı.

Mart 2020’den itibaren 47 yeni milyarder listeye girerken 11’i ölüm ya da maddi kayıplar sebebiyle listeden çıktı. Listenin bir numaralı ismi Jeff Bezos, servetini 113 milyar dolardan 182.4 milyar dolara çıkararak 70 milyar dolar artış kaydetti.

MUSK, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Elon Musk, ise servetini 24,6 milyar dolardan 126 milyar dolara taşıyarak servetini yüzde 413 arttırırken Microsoft’un sahini Bill Gates’i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

YÜZDE 575 ARTIŞ

Quicken Loans şirketinin CEO’su Dan Gilbert, 6,5 milyar dolarlık serveti, 37 milyar doların üzerinde arttırarak, yani yüzde 575 artışla, 43,9 milyar dolarlık servete ulaştı.