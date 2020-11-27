  • BIST 1.329
  • Altın 449,256
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı

» »
Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı
Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı

Washington merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre 18 Mart - 24 Kasım tarihleri ​​arasında 650 ABD’li zenginin servetleri yayınlandı. Raporda, milyarderlerin 29 tanesinin mal varlıklarını ikiye katladığı görülürken toplam servetleri 1 trilyon dolar artarak 4 trilyon dolara ulaştı. Böylece zenginlerin servetleri, 8 ayda yüzde 34 artmış oldu. / ntv.com.tr

ABD’de Joe Biden’ın başkanlığa geçiş sürecinin başlaması, seçimlerin yarattığı siyasi belirsizliği de ortadan kaldırdı. Bununla birlikte aşı çalışmalarıyla ilgili gelen haberler ABD endekslerini yukarı taşıdı. Dow Jones endeksi tarihte ilk kez 30 bin seviyesini aşarak rekor kırdı.

S&P 500 ise en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endekslerin ortalama yüzde 1,5'i aşan oranda değerlendiği şu günlerde Washington merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü, ABD’li zenginlerin servetlerini yayınladı.

1 TRİLYON DOLAR ARTTI

Yayınlanan rapora göre, 18 Mart - 24 Kasım tarihleri ​​arasında 650 ABD’li zenginin serveti yayınlanan raporda, milyarderlerin 29 tanesinin mal varlıklarını ikiye katladığı görülürken toplam servetleri 1 trilyon dolar artarak 4 trilyon dolara ulaştı. 

Mart 2020’den itibaren 47 yeni milyarder listeye girerken 11’i ölüm ya da maddi kayıplar sebebiyle listeden çıktı. Listenin bir numaralı ismi Jeff Bezos, servetini 113 milyar dolardan 182.4 milyar dolara çıkararak 70 milyar dolar artış kaydetti.

MUSK, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Elon Musk, ise servetini 24,6 milyar dolardan 126 milyar dolara taşıyarak servetini yüzde 413 arttırırken Microsoft’un sahini Bill Gates’i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

YÜZDE 575 ARTIŞ

Quicken Loans şirketinin CEO’su Dan Gilbert, 6,5 milyar dolarlık serveti, 37 milyar doların üzerinde arttırarak, yani yüzde 575 artışla, 43,9 milyar dolarlık servete ulaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duruşma sırasında horlayan jüri üyesi ihraç edildi25 Kasım 2020 Çarşamba 23:02
  • Karısının otomobiline sahte bomba yerleştiren sanığa verilen 19 yıl ceza onandı25 Kasım 2020 Çarşamba 22:44
  • Yoğun bakım doktoru: Tedbire uymazsanız son dakikalarda göreceğiniz bunlar olacak25 Kasım 2020 Çarşamba 22:15
  • Araştırma: Çoğu ‘Kara Cuma’ ürünü önceden aynı fiyata veya daha ucuza satılıyor25 Kasım 2020 Çarşamba 22:04
  • Bu özellik sizde varsa Mars'a gidebilirsiniz!25 Kasım 2020 Çarşamba 21:32
  • Efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti25 Kasım 2020 Çarşamba 19:53
  • Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı25 Kasım 2020 Çarşamba 19:20
  • Cambridge sözlüğü yılın kelimesini seçti: Karantina24 Kasım 2020 Salı 22:39
  • Erol Köse: Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in kapısında yattı24 Kasım 2020 Salı 21:04
  • Facebook’tan İzmir’e 1 milyon TL'lik destek24 Kasım 2020 Salı 20:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti