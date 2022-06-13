  • BIST 2.510,14
  • Altın 1014.421
  • Dolar 17.2447
  • Euro 18.0269
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPozitif Düşünme Yöntemleri!

‘Pandemi bitmedi, gündemden düşürüldü! Aşılarınızı mutlaka tamamlayın’

» »
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, mikrobiyoloji bölümünde çalışan Emrah Altındiş, “Hepimiz pandemiden yorulduk, ancak pandemi bitmedi gündemden düşürüldü. Aşılarınızı mutlaka tamamlayın” çağrısı yaptı.
‘Pandemi bitmedi, gündemden düşürüldü! Aşılarınızı mutlaka tamamlayın’

Mikrobiyolog Emrah Altındiş, binlerce kilometre uzaktan, Amerika'dan Türkiye'ye Covid-19 mesajı gönderdi. Pandeminin bitmediğini, gündemden düşürüldüğünü söyleyen Altındiş, “Anladığım kadarıyla Türkiye'de artık çoğunluk Covid-19 bitmiş gibi davranıyor ve maske dahi takmıyor.

Hepimiz pandemiden yorulduk ancak pandemi bitmedi, gündemden düşürüldü. Hem kendinizi, hem risk altında milyonlarca bireyi korumak için kapalı alanlarda maske takmaya devam edin” uyarısında bulundu.

Mikrobiyolog Emrah Altındiş

“SAÇMA SAPAN REHAVET YARATILDI”

Aşıların koruyuculuğunun 3-6 ayla sınırlı olduğunu hatırlatan Altındiş, “Yaratılan saçma sapan rehavetle insanları artık maske takmaya, aşı olmaya dahi ikna etmek çok güç olacak. Bu saçma sapan politikaların sonucunu sonbaharda vakalarda ve vefatlarda büyük bir artış olarak göreceğiz maalesef. Aşılarınızı mutlaka tamamlayın. Kapalı mekanlarda sosyalleşmek, çalışmak zorundaysanız, maske takmaya mutlaka devam edin” dedi.

“RiSK GRUPLARINI DÜŞÜNÜN”

Maske takanların sadece kendilerini değil, obez, şeker hastası gibi risk gruplarındaki insanları da koruyacağını belirten Altındiş, Türkiye'de kadınların yüzde 39'u, erkeklerin yüzde 25'nin obez olduğunu, yapılan araştırmalara göre yaklaşık 11 milyon diyabet hastası olduğuna dikkat çekerek, “Maskesizlik bu on milyonlarca risk grubundaki insan için ölüm riski ile burun buruna yaşamak demektir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osteoporoz salgınına dikkat12 Haziran 2022 Pazar 13:55
  • Dünyada bir ilk: Kanada’da, her sigaranın üzerine uyarı konulacak12 Haziran 2022 Pazar 11:34
  • Maymun çiçeği endişesi artarak devam ediyor11 Haziran 2022 Cumartesi 23:04
  • Stres hormonu kortizolü düşürmenin 7 yolu11 Haziran 2022 Cumartesi 20:45
  • 500 erkekten birinde var… Hastalıkların habercisi olabilir11 Haziran 2022 Cumartesi 19:22
  • Uzmanlardan kilo vermek isteyenlere ipucu: Saat 8’den sonra…09 Haziran 2022 Perşembe 23:55
  • Bilim dünyasında çığır açan ilaç: Kalbi onaran jel09 Haziran 2022 Perşembe 22:17
  • Bilim insanları uyardı: Telefona bakmak yaşam süresini kısaltıyor09 Haziran 2022 Perşembe 16:14
  • Bilim dünyasından ters köşe… Balık ve süt tüketimi kanser riskini artırabiliyor09 Haziran 2022 Perşembe 15:11
  • Balıkta ölümcül tehlike!09 Haziran 2022 Perşembe 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti