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Pandemi bitmedi tedbiri elden bırakmayın

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, “Corona virüsleri sürekli mutasyon geçirebildiğinden, pandeminin ne zaman sonlanacağını kestirmek mümkün değil. Dolayısıyla özellikle de bayramda rehavete kapılmayın” dedi.
Pandemi bitmedi tedbiri elden bırakmayın

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte insanlar pandemi sona ermiş gibi davranmaya başladı. Oysa pandeminin devam ettiğini hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, bir süre daha kurallara dikkat etmemiz gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu…

Doç. Dr. Duran Tok

Tedbirler gevşetilirse salgın alevlenebilir

Corona virüsleri sürekli mutasyon geçirebildiğinden, aslında pandeminin ne zaman sonlanacağını kestirmek mümkün değildir. Salgınlar genelde dalgalar şeklinde seyreder. Bu dalganın çıkan kolu olabileceği gibi inen kolu da olur ki bunu insanlar “galiba artık salgın bitiyor” şeklinde algılayabilir. Aşılamanın yeterli olmadığı ve tedbirlerin gevşetildiği toplumlarda salgın sürekli alevlenme potansiyeli taşıyacaktır. Ancak virüs olumlu bir mutasyon geçirir veya artık klinik hiç ölümcül seyretmemeye başlar ve bu varyant da baskın hale gelir ise salgının sonu göründü diyebiliriz.

Yaz ayları avantaja dönüşebilir

Mevsim geçişleri üst solunum yolu enfeksiyonları açısından; aslında oluşan ısı ve nem farklarından dolayı hep dezavantaj olmuştur. Fakat sıcaklıkların artması, solunum yolu enfeksiyonları semptomlarının (öksürük, burun akıntısı vb.) azalması ve kapalı ortamda bulunma ihtiyacının azalması gibi nedenlerden dolayı bahar ve yaz ayları bizim için avantaj oluşturur. Açık havada vakit geçirmek, kapalı ve kalabalık mekanlardan uzak durmak virüsün yayılma hızını belli ölçüde azaltacaktır.

Açık havada mesafemizi koruduğumuz ve kalabalık oluşturmadığımız sürece maske kullanılması zaruri değildir. Ancak bahar ve yaz etkinlikleri, konserler, lokal olarak hep birlikte yüksek sesle şarkı söyleme ve tüm bu aktiviteler esnasında kalabalıkta ve mesafesiz bulunma her zaman risk oluşturan durumlardır. İnsanlar pandemi boyunca artık bazı zorunluluklardan bıktı. Tabii ki gereksiz teferruata hepimiz karşıyız ama kendimizi ve sevdiklerimizi koruyacak tedbir ve davranışlardan asla ödün vermemeliyiz. Sonuç olarak bahar ve yaz ayları toplum için belli ölçüde avantajdır.

Bayramda dikkatli olun

Eğer kalabalık bayram sofraları ve toplu ziyaretler tedbirlerin gevşemesiyle özensizce icra edilirse bulaş riskini artırıp toplum sağlığını ve vaka sayılarını olumsuz etkileyebilir. Biz hangi mevsimde olursak olalım, asla kalabalık yapmamaya özen göstermeli ve semptomlu iken başka insanların hastalanmaması için sorumlu davranıp kalabalık ortamlarda bulunmamalıyız. Bu sene için açık havada, kısıtlı sayıda kişinin katılacağı ve mesafenin korunacağı belli sayıdaki aktiviteye tedbirlere uymak şartıyla izin verilebilir.

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