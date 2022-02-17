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Pandemi Destek Kredisiyle Kiralık Katil Tutup Eski Erkek Arkadaşının Sevgilisini Öldürtmüş

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Pandemi Destek Kredisiyle Kiralık Katil Tutup Eski Erkek Arkadaşının Sevgilisini Öldürtmüş
Pandemi Destek Kredisiyle Kiralık Katil Tutup Eski Erkek Arkadaşının Sevgilisini Öldürtmüş

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadının pandemi nedeniyle devlet tarafından verilen destek kredisini, kiralık katil tutmak için kullandığı ortaya çıktı.

Polis, Jasmine Martinez’in eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi Le’Shonte Jones’u öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu açıkladı. Açıklamaya göre fedaral hükümet tarafından hesabına 15 bin dolar yatırılan Martinez’in anlaştığı kiralık katil, 3 Mayıs 2021’de, Miami kentindeki evinin önünde gündüz gözüyle Jones’u öldürdü ve üç yaşındaki oğlunu yaraladı.

Martinez’in yanısıra ‘tetikçi’ Javon Carter ve ona yardım eden, Martinez’in şimdiki erkek arkadaşı Romiel Robinson da cinayetle ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. Carter’ın cinayetten birkaç saat önce para sayarken görüntüsünü kaydettiği bilgisi de kayda geçti.

Sahibi olduğu, tek kişinin çalıştığını beyan ettiği güzellik salonu adına pandemi destek kredisini almak için başvuran Martinez’in cinayetten birkaç gün önce 10 bin dolardan fazla para çektiği, bu miktar civarında bir paraya kiralık katille anlaştığının tahmin edildiği belirtildi.

Martinez ve Robinson’un avukatları iki ismin cinayetle ilgisi olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Jones’u 2016’da döven Martinez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. 2018’de bir kez daha Jones’u hedef almış onu o zamanki erkek arkadaşı Kelly Nelson ve bir başka kişiyle bir otoparkta dövdükten sonra tekrar gözaltına alınmıştı. Jones, aleyhine şahitlik yapmaya giderken tehdit edilmiş, susması için para teklif edilmişti ve ona saldıranın sadece Nelson olduğunu söylemişti.

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