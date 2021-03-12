Pandemi Doktorları ''Covid-19 yalandır '' davasıyla uğraşıyor!

Pandemi doktorlarından Yağmur Aldağ ve Eldem Albayrak, işi gücü bırakarak “covid-19 yalandır” davasına hazırlandıklarını ifade etti.

Pandemi doktorlarından Yağmur Aldağ ve Eldem Albayrak, işi gücü bırakarak “covid-19 yalandır” davasına hazırlandıklarını söyledi.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Böyle yoğun bir dönemde doktorların başına bir de bu işin açılması tepki ile karşılandı

Yağmur Aldağ'ın paylaşımı şu şekilde:

İşimizi gücümüzü bıraktık...

Saçmalıkların saçmalık olduğunu,

Hurafelerin hurafe olduğunu,

Komplo teorilerinin Amerikan filmlerinde olduğunu göstermeye koyulduk...

Eldem Albayrak

şu an genetik laboratuvarında araştırma yapması, adamızda dolaşan varyant virüslerle ilgili çalışma yapması, yığınla biriken covid dışı testlerle de ilgilenmesi gerekirken, enerjisini birikimini dava sebebiyle heba ediyor...

Emre Y. Vudalı

tüm enerjisini zamanını yatan hastalarına, laboratuvara, kültürlere ayırması gerekirken dava sebebiyle ya sabır çekiyor...

Neyse...gün uzun gece uzun, yatan covid ve covid dışı hastalarımıza da bakarız yeni gelecek olanlara da bakarız, gerceklikten uzak iddialara da gereken cevapları veririz...

Emeği geçen herkese sevgiler saygılar...