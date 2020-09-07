Pandemi doktorlarından ortak çağrı: Hayatı eve sığdırın, yarın çok geç olacak

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde görev yapan, aynı zamanda pandemide görev yapan doktorlar ortak bir basın açıklaması yaparak, "radikal kararlar" alınmasını istedi.

Sağlık ekiplerinin nereden bulaştığı belli olmayan yerel vakalarla mücadele etmekte zorlandığının altının çizildiği açıklamada, pozitif vaka sayılarının 20'lerde seyrettiği belirtildi.

Tüm doktorların sosyal medya hesaplarından paylaştığı metin şöyle:

Karantina hekimleri olarak düşüncemiz;

Sağlık hiçbir şeye benzemez, en büyük hazinedir .

Pozitif sayıları 3-5-10-20 de olsa sevdiğiniz birinin ismi o listede yer aldığında sizin için oranın sayının önemi kalmaz.

‘Çok temaslısı varmış’ demekle , yakın temaslı olup karantinada hasta olacak mıyım , olursam bu sürede risk grubu sevdiklerime bulaştırdım mı ? diye endişe etmek aynı değildir .

Nereden bulaştığı belli olmayan birçok yerel pozitif vaka yatırmaktayız , aralarında asemptomatik sadece meraktan pcr baktırıp Covid-19 pozitif saptanması ile kendini hastanede bulanlar var .

Herkes şaşkın , hastalar , temaslıları ..

Bizler yorgun ve çaresiz; pandemi hekimleri , temaslı takip ekibi

Yatak boşaltıyoruz, hastalarla dolduruyoruz , hızlıca tetkikleri tamamlayıp tedaviyi düzenleyip, yeniden yatak boşaltıyoruz , yeniden dolduruyoruz ...

Riskli kötüleşebilecek vakaları ayırt edip yakından gözleyebilmek için titizlikle çalışıyoruz.

Fakat doktor sayımız belli, hastane kapasitemiz belli , kaldı ki dedim ya sevdiğiniz biri nefes darlığı ile o yatakta yatıyorsa sayıların önemi kalmaz .

Sizler artık hayatı eve sığdırmalı, keyfi eş dost görüşmelerinden kaçınmalı, maske mesafe hijyen kurallarına uymalısınız .

Ancak yönetenlerin acilen daha radikal kararlar almaları gerekmektedir! Bir süreliğine Sınırlarımız acil hayati gidiş gelişler haricinde kapatılmalı, eğlence mekanları kapatılmalı, okulların açılması ertelenmeli, düğün vs gibi organizasyonlar ertelenmeli , insanları bir araya toplayıp bulaş alanı yaratacak tüm etkinlikler ve mekanlar bir süreliğine durdurulmalıdır.

Bu süre biz sağlıkçılara yerel vaka öbeklerini çözüp saptamak, bulaş kaynağı olabilecek portör vakaları ayıklayıp izole etmek için zaman tanıyacak! Sağlık alt yapısını çıkmaza sokmadan hızlıca başlayan bu bulaş furyası ile başa çıkabilmeyi sağlayacak!