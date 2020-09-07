Pandemi Doktoru: Nereden bulaştığı belli olmayan birçok yerel pozitif vaka yatırmaktayız

Pandemi Doktoru Kamiloğlu: “Nereden bulaştığı belli olmayan birçok yerel pozitif vaka yatırmaktayız ”dedi.

Pandemi Doktoru Kamiloğlu: “Nereden bulaştığı belli olmayan birçok yerel pozitif vaka yatırmaktayız ”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Pandemi Doktoru Emine Kamiloğlu’nun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kamiloğlu, “Yorgun ve çaresiziz” diyerek, en önemli şeyin sağlık olduğuna vurgu yaptı.

İşte o paylaşımı;

Karantina hekimleri olarak düşüncemiz;

Sağlık hiçbirşeye benzemez , en büyük hazinedir .

Pozitif sayıları 3-5-10-20 de olsa sevdiğiniz birinin ismi o listede yer aldığında sizin için oranın sayının önemi kalmaz.

‘Çok temaslısı varmış’ demekle , yakın temaslı olup karantinada hasta olacak mıyım , olursam bu sürede risk grubu sevdiklerime bulaştırdım mı ? diye endişe etmek aynı değildir .

Nereden bulaştığı belli olmayan birçok yerel pozitif vaka yatırmaktayız , aralarında asemptomatik sadece meraktan pcr baktırıp covid 19 pozitif saptanması ile kendini hastanede bulanlar var .

Herkes şaşkın , hastalar , temaslıları ..

Bizler yorgun ve çaresiz ; pandemi hekimleri , temaslı takip ekibi

Yatak boşaltıyoruz , hastalarla dolduruyoruz , hızlıca tetkikleri tamamlayıp tedaviyi düzenleyip, yeniden yatak boşaltıyoruz , yeniden dolduruyoruz …

Riskli kötüleşebilecek vakaları ayırt edip yakından gözleyebilmek için titizlikle çalışıyoruz .

Fakat doktor sayımız belli , hastane kapasitemiz belli , kaldı ki dedim ya sevdiğiniz biri nefes darlığı ile o yatakta yatıyorsa sayıların önemi kalmaz .

Sizler artık hayatı eve sığdırmalı, keyfi eş dost görüşmelerinden kaçınmalı , maske mesafe hijyen kurallarına uymalısınız .

Ancak yönetenlerin acilen daha radikal kararlar almaları gerekmektedir ! Bir süreliğine Sınırlarımız acil hayati gidiş gelişler haricinde kapatılmalı , eğlence mekanları kaptılmalı, okulların açılması ertelenmeli , düğün vs gibi organizasyonlar ertelenmeli , insanları bir araya toplayıp bulaş alanı yaratacak tüm etkinlikler ve mekanlar bir süreliğine durdurulmalıdır.

Bu süre biz sağlıkçılara yerel vaka öbeklerini çözüp saptamak , bulaş kaynağı olabilecek portör vakaları ayıklayıp izole etmek için zaman tanıyacak ! Sağlık alt yapısını çıkamaza sokmadan hızlıca başlayan bu bulaş furyası ile başaçıkabilmeyi sağlayacak !