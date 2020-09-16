"Pandemi döneminde aylardır işsiz olan yüze yakın müzisyen intihar etti"

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, müzisyenlerin pandemiyle birlikte yaşadıkları ekonomik çıkmazın derinleştiğine dikkat çekerek, Müzik-Sen’in verilerini açıkladı. Taşcıer, “Pandemi başladığından bu yana intihar eden müzisyenlerin sayısı yüze yaklaşmış. Müzik aletlerini satarak eve ekmek götürmeye çalışan müzisyenler var” dedi.

Koronavirüs salgını, sanatçıları ve müzisyenleri derinden etkilemeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, pandemi döneminde ekonomik olarak en çok etkilenen gruplardan biri olan müzik ve sahne sanatçılarının sorunlarını gündeme getirdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre salgınla mücadelede bilim insanları tarafından ifade edilen ve alınması elzem kararlar yerine saat sınırı ve müzik yasağı gibi yasakların getirildiğini ifade eden Taşcıer, “Garip ve anlamsız yasaklarla salgınla sözde bir mücadele veriliyor. Sanki virüs müzikle belirli bir saatten sonra yayılıyormuş gibi adımlar atıldı. Çoğu güvencesiz çalışan müzik ve sahne emekçileri hiçbir destekten yararlanamıyorlar. Yüz binlerce insan adeta açlığa ve ölüme terk edildi” dedi.

"Sigortaları da yok"

Hali hazırda ekonomik zorluklar yaşayan müzisyenlerin pandemi ile birlikte çok daha kötü duruma geldiklerini ifade eden Taşcıer, “Müzik-Sen’in verilerine göre pandemi başladığından bu yana intihar eden müzisyenlerin sayısı yüze yaklaşmış. Müzik aletlerini satarak eve ekmek götürmeye çalışan müzisyenler var. Pandemi sonrası ne yapacaklarını düşünemiyorlar. Bu insanların sigortaları yapılmadığı için hiçbir güvenceleri de yok. Ne bugüne ne de geleceğe güvenle bakamıyorlar” ifadelerine yer verdi.

"Kısa çalışma ödeneği de alamıyorlar"

Anayasada devlete sanatı ve sanatçıyı koruma görevi verildiğini anımsatan Taşcıer, “Mart ayından bu yana çalışamayan veya çalışırken yasaklardan kaynaklı mağduriyet yaşayıp ekonomik ve manevi yıkım yaşayan yüz binlerce müzisyen var. Ne kısa çalışma ödeneği, ne işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ülke çapında işsizliğin tavan yaptığı bir dönemde başka bir iş yapmak isteseler onu da bulamıyorlar” diye konuştu.

"Müzik yayınları yasak, AKP mitingleri, düğünler serbest"

Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin tutarsızlığına dikkat çeken Taşcıer, şu eleştiride bulundu:

“Pandemi nedeniyle eğlence yerleri kapatıldı, düğünlerde kısıtlamalara gidildi, müzik yayınları bitirildi. Salgınlarda alınması gereken önlemler arasında mıdır bunlar, evet olabilir. Ancak siz eğlence yerlerini kalabalık oluyor diye kapatıp hiçbir sosyal mesafenin olmadığı AK Parti mitinglerine izin veriyor, AK Partili milletvekillerinin binlerce kişilik düğünlerine izin veriyorsanız ikiyüzlü bir tutum var demektir. Ya tam mücadele edersiniz ya da mücadele ediyor gibi yaparsınız. İktidar şuan eder gibi yapıyor.”

Taşcıer, müzik ve sahne sanatçılarına destek verilmesi gerektiğinin de altını çizerek, “Geldiğimiz noktada pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin tamamına dair kapsamlı çalışma yaptı mı iktidar? Sosyal devlet olmanın gereği bu değil midir? Daha fazla geç olmadan bu insanlara destekler açıklanması gerekiyor” çağrısı yaptı.