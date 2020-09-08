  • BIST 1.090
  • Altın 465,499
  • Dolar 7,4715
  • Euro 8,8101
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 38 vaka! 15 kişi yerel vaka

Pandemi döneminde evlerde kahve tüketimi rekor kırdı

» »
Pandemi döneminde maske ve kolonyadan sonra en çok arama yapılan ürün kahve oldu. Kahve aramaları yüzde 650 oranında artış gösterdi.
Pandemi döneminde evlerde kahve tüketimi rekor kırdı

Pandemi döneminde maske ve kolonyadan sonra en çok arama yapılan ürün kahve oldu. Kahve aramaları yüzde 650 oranında artış gösterdi.

Koronavirüs pandemi döneminde e-ticaret üzerinden yapılan satışlar büyük artış gösterdi. Özellikle ofis çalışanlarının evlerini ofis haline getirmesi sonucunda evlerden yoğun biçimde ofis malzemesi siparişleri verildi. Ofis malzemesi tedarikçisi ofix.com bu dönemdeki siparişler konusunda bir araştırma gerçekleştirdi. En fazla arama yapılan maske ve kolonyadan sonra bu ürünleri kahve takip etti. Açıklanan verilerde kahve aramaları yüzde 650 oranında artış gösterdi.

En fazla kahve alımı 25 -44 yaş arasında yapıldı. Bu yaş grubunun kahve alım oranı ise yüzde 65 ve alım yapanların yüzde 62’sini ise kadınlar oluşturuyor. Bu dönemde özellikle filtre kahveye oldukça yoğun bir talep gözlendi. Filtre kahve satışlarının Türk kahvesi satışlarına yaklaştığı görüldü.

En fazla kahve satışı İstanbul’da Anadolu yakasında

Kahve satışlarının en yoğun olduğu yer İstanbul’da Kadıköy. Kadıköy’ü ise sırasıyla Sarıyer ve Beşiktaş izliyor. Bu üç ilçeyi de Ankara, İzmir ve Eskişehir izliyor.

Araştırmayı değerlendiren e-ticaret sitesinin Genel Müdürü Fırat İçmeli, “Pandemi döneminde e-ticaret satışlarının artmasını takiben ürün gamımızda bulunan kahve çeşitlerini artırmaya karar verdik. Ancak filtre kahveye olan yoğun talep bizleri de şaşırttı. Maske ve kolonya satışlarımızı katladık buna ilaveten kahve satışlarımızda da büyük patlama oldu’’ dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayhan Taş'ın panik gecesi: Evli ya da değilim size ne?05 Eylül 2020 Cumartesi 14:20
  • Elon Musk'tan inanılmaz açıklama: Giden herkes ölecek05 Eylül 2020 Cumartesi 13:20
  • Devlet Hastanesi ameliyathanesinde klimalar çalışmıyor!04 Eylül 2020 Cuma 08:38
  • ABD'li bilim insanları: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun03 Eylül 2020 Perşembe 18:56
  • Sessiz konuşmak koronavirüsün bulaşmasını ciddi oranda azaltıyor03 Eylül 2020 Perşembe 18:44
  • 'Dünyanın en saçma binası' yıkılacak03 Eylül 2020 Perşembe 17:45
  • İbo Şov ekranlara dönüyor, detaylar belli oldu02 Eylül 2020 Çarşamba 16:40
  • Brezilya poposu estetiği nedir?01 Eylül 2020 Salı 23:04
  • Martıları kovalayan köpek kendini fazla kaptırıp açılınca denizde mahsur kaldı01 Eylül 2020 Salı 22:20
  • Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıktı01 Eylül 2020 Salı 22:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti