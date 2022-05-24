“Pandemi döneminde unutulan MS hastalarının sorunları devam ediyor”

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği (KTMSD), MS hastalarının sorunlarına dikkat çekerek, “ilaç eksiklikleri, istihdam sorunları, hastalara hizmet vermekte yetersiz kalan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, sayıları yetersiz olan sağlık çalışanları” gibi sorunların MS hastalarını olumsuz etkilediğini açıkladı.

Dernek Başkanı Sibel Hançerli, Dünya MS Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, mayıs ayının son çarşamba gününün Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Dünya MS Günü olarak ilan edildiğini ve bu günde Multiple Skleroz-MS hastalığını kitlelere duyurmak ve farkındalık yaratmak adına çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

- Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan MS Kahvaltı etkinliği pazar günü yapılıyor”

Son iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen MS Kahvaltı etkinliğinin bu yıl pazar günü Çıralı Bakery’de yapılacağını da duyuran Hançerli, “Hastalarımız, ailelerimiz ve gönüllülerimizle gerçekleştireceğimiz etkinliğimizle umut, sevgi ve dayanışma duygularımızı güçlendirecek, ‘MS’e ve sorunlara inat gülüMSemeye devam ediyoruz’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

MS hastalığı hakkında da bilgiler aktaran Hançerli, MS’in ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığı olduğuna ve daha çok 20- 40 yaş arasındaki genç yetişkinlerde görüldüğüne dikkat çekti.

Hançerli, kesin tedavisi olmayan ve kronik bir hastalık olan MS’in koruyucu ilaçlarla kontrol altında tutulmaya çalışıldığını belirtti.

- “Hastalığın kesin tedavisi olmasa da tıptaki gelişmeler yaşanan sıkıntıları azaltıyor”

Hastalığın kesin tedavisi olmasa da, tıptaki gelişmeler, erken tanı ve doktor kontrolünde alınacak önlemlerle yaşanan sıkıntıların azaldığını ifade eden Hançerli, MS belirtilerini şu şekilde sıraladı:

“Bulanık veya çift görme, görme kaybı, vücutta uyuşma/karıncalanma, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, idrar tutukluğu-kaçırma, kabızlık, baş dönmesi, denge sorunu, kronik yorgunluk, unutkanlık”

Hançerli, MS’in hayatı tehdit eden bir hastalık olmadığını ancak bazı hastalarda ileriki yaşlarda hareket ve bilişsel kayıplara rastlanabildiğini söyledi.