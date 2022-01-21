  • BIST 1.996,43
  • Altın 785.67715
  • Dolar 13.4041
  • Euro 15.2125
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Pandemi Döneminde Uyuşturucu Madde Kullanımı Araştırması

» »
Güney Kıbrıs’ta son bir yıllık dönmede uyuşturucu madde kullandıklarını beyan eden kişilere ilişkin bir araştırma yapıldı.
Pandemi Döneminde Uyuşturucu Madde Kullanımı Araştırması

Güney Kıbrıs’ta son bir yıllık dönmede uyuşturucu madde kullandıklarını beyan eden kişilere ilişkin bir araştırma, pandemi döneminde hintkeneviri tipi uyuşturucu madde kullanımında artış gözlemlendiğini ortaya koydu.


Alithia ve diğer gazeteler, tüm AB ülkelerini kapsayan araştırmanın Güney Kıbrıs ayağına göre, son bir yıl içerisinde uyuşturucu madde kullandıklarını belirten 606 kişi belirlendi.


Araştırmaya katılanlardan yüzde 97’si son bir yıl içerisinde hintkeneviri tipi uyuşturucu madde kullandıklarını belirtti.
Gazete, bu oranın, yüzde 40’lık bir artışa işaret ettiğini de aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Neofitu, İsrail Ve Çin Büyükelçileriyle Görüştü20 Ocak 2022 Perşembe 17:48
  • Paralimni Gölü’nde Bir Flamingo Kurşun Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü20 Ocak 2022 Perşembe 16:55
  • Kasulidis Ve Dendias’tan İlk Görüşme20 Ocak 2022 Perşembe 15:58
  • 16 Aylık Bebek Boğazına Takılan Ekmek Parçası Nedeniyle Hayatını Kaybetti20 Ocak 2022 Perşembe 12:54
  • Güney Kıbrıs'ta 2226 Vaka19 Ocak 2022 Çarşamba 21:42
  • Yunanistan’daki Tecavüz Skandalına Güney Kıbrıs’ın da Adı Karıştı19 Ocak 2022 Çarşamba 19:19
  • On Sekiz Gün İçinde 700 Siyasi Sığınma Başvurusu19 Ocak 2022 Çarşamba 19:02
  • Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta İstihdamı19 Ocak 2022 Çarşamba 18:39
  • Kayıplar Konusu Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde Ele Alındı19 Ocak 2022 Çarşamba 18:20
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüste Durum.. Dün 5 Kişi Hayatını Kaybetti19 Ocak 2022 Çarşamba 17:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti