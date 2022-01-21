Pandemi Döneminde Uyuşturucu Madde Kullanımı Araştırması

Güney Kıbrıs’ta son bir yıllık dönmede uyuşturucu madde kullandıklarını beyan eden kişilere ilişkin bir araştırma yapıldı.

Güney Kıbrıs’ta son bir yıllık dönmede uyuşturucu madde kullandıklarını beyan eden kişilere ilişkin bir araştırma, pandemi döneminde hintkeneviri tipi uyuşturucu madde kullanımında artış gözlemlendiğini ortaya koydu.



Alithia ve diğer gazeteler, tüm AB ülkelerini kapsayan araştırmanın Güney Kıbrıs ayağına göre, son bir yıl içerisinde uyuşturucu madde kullandıklarını belirten 606 kişi belirlendi.



Araştırmaya katılanlardan yüzde 97’si son bir yıl içerisinde hintkeneviri tipi uyuşturucu madde kullandıklarını belirtti.

Gazete, bu oranın, yüzde 40’lık bir artışa işaret ettiğini de aktardı.