Pandemi ekibinden Dr. Kamiloğlu: “Karara öneri diyenlerden daha iyisini beklemezdik”

Pandemi ekibinde yer alan Göğüs hastalıkları Uzmanı Kamiloğlu, dün, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında saatlerce fikir yürüttüklerini, pandemide görevli doktorlar adına, tek bir talepleri olduğunu söyledi. İç bulaşı sıfırlayacak kararların alınmasını istediklerini kaydeden Kamiloğlu, “Ne ek mesai, ne prim, ne para. Bunları gündeme bile getirmedik. Zaten, öyle bir tempoda çalışıyoruz ki, tek motivasyonumuz hastane. Ne ev, ne çocuk, ne para, ne de başka bir şey” dedi.

“Derdimiz iç bulaşın ortadan kaldırılması”

Kamiloğlu, tek dertlerinin iç bulaşın bir an önce ortadan kaldırılması ve hastanenin diğer hastalara hizmet verecek unsurlarının ortadan kalkmaması olduğunu söyledi.

Kamiloğlu, “Dün, 16 maddelik bir karar aldık ve oy birliği ile karar defterine geçirildi. Ne işe yaradı? Takdir kamuoyunundur” diye konuşarak Bakanlar Kurulu'nun bugün aldığı bu kararlarla iç bulaşın önlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“Onlar toplantıdayken biz adresinde bulamadığımız vakaların peşindeydik”

Kamiloğlu, “Dün, 5-5, sonra 10- 10, derken 20- 20 gelen vakalar, şimdi 30 ve 40'lı rakamlara çıktı. Çıkacaktır demedim, çıktı. Nasıl önlenecek peki? Bakanlar Kurulu toplantıdayken, biz adresinde bulunamayan ama pozitif olduğu kesinleşen üç vakanın peşindeydik, daha buna çare bulunamadı. Biz öneri yapmadık, karar aldık. Tamamı insan sağlığı ile alakalı kararlar. Ne oldu? Kocaman bir hiç.”

“Şu anda sağlık alt yapımız bunu karşılayacak noktada değildir”

Kişisel hiçbir taleplerinin olmadığını kaydeden Kamiloğlu, hiç tanımadıkları ama bu ülke insanı olduğu için sevdikleri bir çok insan için endişeli olduklarını ifade etti.

“Şu anda sağlık alt yapımız bunu karşılayacak noktada değildir. Ekonomi önemlidir, siyaset önemlidir, seçim önemlidir belki ama insan sağlığı da önemlidir.” İfadelerine yer veren Kamiloğlu, bugün bunu göz ardı edenlerin, pandemide aylardır mücadele eden sağlık çalışanlarının çabalarını hiçe sayıp, uyarılarını da dikkate almayanların, gün gelecek bir parmağını ısıracağını ve hepsinin birden ağrıyacağını belirtti.

“Konu, "siyasi bedel ödeyecekler" demek kadar da basit değildir”

Kamiloğlu, “Konu, "siyasi bedel ödeyecekler" demek kadar da basit değildir, zira bedeli belki sağlık çalışanları, belki halk, sağlığı ile, hatta canı ile ödeyecektir.

Bu şartlarda biz sağlık çalışanlarının da radikal kararlar verme zamanıdır” dedi.

“İmzamız kurumadan öneri diyenlerden fazlasını beklemezdik”

Kamiloğlu, dün alınana "kararlara" daha imzaları kurumadan "öneri" diyerek küçümseyenlerin, bugün bakanlar kurulunda farklı karar almasını beklemediklerini söyledi.

Kamiloğlu, “Bu noktadan sonra, bir hekim olarak, Tıp- İş ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin "halktan yana, halk sağlığı" için atacağı tüm adımların yanında olacağım.

Belki, bu yolla durumun ciddiyetini anlatmış oluruz” diyerek paylaşımını tamamladı.