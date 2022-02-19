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Pandemi Gençlerin Ruh Sağlığına Zarar Verdi: En Çok Yeme Bozukluğu Görülüyor

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Elde edilen yeni verilere göre, pandemi sırasında ABD genelindeki acil servislerde; yeme ve anksiyete, depresyon ve stres gibi diğer rahatsızlıklardan şikâyetçi olanlarda bir artış oldu.
Pandemi Gençlerin Ruh Sağlığına Zarar Verdi: En Çok Yeme Bozukluğu Görülüyor

Pandeminin etkilerini araştıran ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) pandemide ergen neslini etkileyen ruh sağlığı sorunlarının türleri hakkında yeni ayrıntılar sağlıyor.

Uzmanlar, pandeminin bazı gençleri izole ve yalnız hissetmelerine neden olduğunu varsayıyor. Boston Çocuk Hastanesi’nde pediatrik psikolog ve Harvard Tıp Okulu’nda eğitmen olan Emily Pluhar, “Çok savunmasız bir grup küresel bir pandeminin içinde kaldı. Yeme bozuklukları kontrolden çıktı” dedi.

CDC’nin araştırmasına göre özellikle genç kızlar arasında yeme bozukluğu iki katına çıktı. Ayrıca tik bozukluklarındaki artışın atipik olduğunu, çünkü bu bozuklukların genellikle daha erken ortaya çıktığını ve erkek çocuklarda daha yaygın olduğunu söyledi. Ancak CDC, özellikle TikTok’ta yaygın bir şekilde yayıldığını gördükten sonra tik geliştirilebileceğini de belirtti.

SORUNLAR PANDEMİDEN ÖNCE BAŞLADI

Ergen ruh sağlığı sıkıntısındaki artış, pandemi sırasında yoğunlaşmış gibi görünse de aslında çok daha önce başladı. Bir başka rapora göre; depresyon, anksiyete ve benzeri sorunlarla ilgili gençler arasında acil servis ziyaretleri 2007’den 2018’e yüzde 28 arttı.

CDC yayınladığı yeni raporda; genç erkekler için ruh sağlığı ile ilgili acil servis başvurularının hem 2020 hem de 2021’de 2019’a kıyasla düştüğünü söyledi. Ancak genç kızlar için, 2020 boyunca yeme ve tik bozuklukları için haftalık acil servis başvuruları arttı. CDC, 2022 Ocak ayında, yeniden kaygı, travma ve stresle ilgili konularda da artış olduğunu söyledi.

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