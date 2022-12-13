  • BIST 5.256,19
  • Altın 1084.505
  • Dolar 18.6358
  • Euro 19.7915
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

“Pandemi hafifledi ve sonuç: “Mafiş kurban”

» »
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na işaret ederek, sağlığa ayrılan paya tepki gösterdi.
“Pandemi hafifledi ve sonuç: “Mafiş kurban”

 Dr. Bülent Dizdarlı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle

Balık hafızalıyız.

Pandemi başladığında dünyanın gerçek kahramanlarının, Supermen ya da Ronaldo değil sağlık çalışanları olduğunu söyleyip durduk. Yatırımlarda önceliğin halk sağlığına yönelik olması, bunun içinde sağlık sisteminin geliştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduk..

Bu anlamanın gereği olarak da güya artık akıl koymuş, sağlık alt yapımızı, sistemimizi güçlendirmek adına daha fazla bütçe ayırıp, atılımlar yapmayı kafamıza koymuştuk.

Şimdi pandemi hafifledi. Bu sıralar 2023 KKTC bütçesi görüşülecek. Sağlığa ayrılan pay %8.69.

Yani hurma ağacında asılı kalıp, inmek için adak adayan Bedevi’nin hikayesi gibi…

Pandemi hafifledi ve sonuç : “Mafiş kurban”

Ama ne önemi var? Başta da söyledik. Balık hafızalıyız.
Ronaldo'ya Supermen'e devam.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar uyardı: “İleri yaşta yumurta dondurma işlemi işlevsiz olabilir”12 Aralık 2022 Pazartesi 19:43
  • Lösemide devrim yaratacak tedavi: 13 yaşındaki kızda denediler, tamamen iyileşti12 Aralık 2022 Pazartesi 17:58
  • Uzmanı uyardı: Çocuklarda daha ağır seyreder12 Aralık 2022 Pazartesi 16:25
  • Uzmanlardan deve gribi uyarısı: ‘Dünya Kupası ile tehlike büyüdü’12 Aralık 2022 Pazartesi 12:42
  • Koronavirüs ve grip vakalarındaki artış ihtimaline karşı "maske ve aşı" uyarısı12 Aralık 2022 Pazartesi 10:45
  • DSÖ: İnsan vücudunda antibiyotiklere karşı artan bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor11 Aralık 2022 Pazar 17:38
  • Kalsiyum alabileceğimiz en iyi kaynak süt mü?11 Aralık 2022 Pazar 15:23
  • Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak11 Aralık 2022 Pazar 14:59
  • KKTC'de Maymun Çiçeği Tespit Edildi!11 Aralık 2022 Pazar 11:58
  • Ülkede tartışma yaratan karar! Ötenazi yasa tasarısı kabul edildi10 Aralık 2022 Cumartesi 22:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti